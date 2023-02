Hogwarts Legacy su Steam è già un successo prima del day one

Hogwarts Legacy è disponibile solamente per chi ha acquistato la Deluxe Edition del gioco, e nel periodo di early access l’opera ispirata al mondo di Harry Potter ha già guadagnato tantissimi giocatori su Steam.

Chi ha preordinato la Deluxe Edition, quella che trovate su Amazon, ha avuto la possibilità di giocare in anticipo prima del day one, fissato per il 10 febbraio.

E prima del suo arrivo se ne è parlato molto per via anche del boicottaggio, che però non ha alcun modo influito sul suo successo su Twitch intanto.

Un boicottaggio che ha tenuto banco per settimane, e al quale si è unito chiunque tra cui degli sviluppatori.

Il che non è servito sicuramente a togliere del potenziale successo al gioco perché, come riporta PC Gamer, sono tantissime le persone che stanno già giocando al titolo.

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per Xbox Series X e Playstation 5, mentre l’edizione per Xbox One e PS4 è prevista per il 4 aprile 2023.

Ma, come detto, i giocatori hanno potuto prendere d’assalto il titolo dal 7 febbraio grazie all’acquisto della Deluxe Edition.

Come è possibile anche vedere tramite SteamDB, oltre 488mila persone sono arrivate a giocare contemporaneamente Hogwarts Legacy su PC.

Pur non apparendo ancora nella top 100 di Steam perché non è ancora uscito, siamo di fronte ad un caso di successo istantaneo arrivato ancora prima del day one, quasi unico.

Se fosse uscito, già in questo momento potrebbe aver superato già dei colossi come PUBG ed essere appena dietro a DOTA 2.

Nel frattempo, dopo il successo, Hogwarts Legacy si è anche guadagnato un remake con una velocità impressionante, e non è neanche male.

In preparazione del day one reale, vi consigliamo di recuperare la nostra breve guida sulle 10 cose da fare prima di tornare nella scuola di magia.