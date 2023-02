Il DualSense di Hogwarts Legacy è bellissimo, ma c’è una brutta notizia

Non poteva mancare il DualSense ufficiale di Hogwarts Legacy, ma con tutta probabilità non potrete far altro che guardarlo nelle immagini.

Il controller di PlayStation 5, che potete trovare su Amazon in vari colori, è stato spesso declinato in varie versioni speciali per i titoli più importanti.

Come quello di God of War Ragnarok, che ha celebrato proprio il lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus arrivata su PS5.

E mentre Hogwarts Legacy si gode il successo su Steam, i giocatori PS5 possono godere del lancio del titolo con un DualSense speciale.

Ma non lo potete comprare.

Lo speciale controller è stato svelato dal PlayStation Blog, che ha condiviso alcuni dettagli riguardo la speciale periferica.

«Il controller wireless DualSense di PlayStation 5 è un’estensione della tua bacchetta magica in Hogwarts Legacy» dichiara PlayStation, che ha deciso di rafforzare questo concetto con il DualSense a tema.

Il feedback tattile del controller dovrebbe, effettivamente, restituire l’idea di impugnare una bacchetta con cui scatenare un potente incantesimo.

Da qui l’estetica dello speciale pad che riprende i temi di luce e oscurità, alcuni colori tipici del franchise, e in generale quell’aspetto da artefatto magico che ben si sposta con Hogwarts Legacy.

Proprio per questo è stato deciso di creare un controller speciale che, però, non potrete avere in nessun modo.

Il controller wireless DualSense – Hogwarts Legacy Limited Edition sarà disponibile in quantità limitate ed esclusivamente su direct.playstation.com… ma solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Davvero un peccato perché un DualSense così non è facile da avere tutti i giorni, decisamente, e vi toccherà armarvi di pazienza tramite importatori o gli onnipresenti bagarini.

I quali adesso hanno molto più tempo libero visto che PlayStation 5 comincia ad essere acquistabile in totale libertà, finalmente.

PlayStation Europe ha infatti comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori sono avvisati.