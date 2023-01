Hogwarts Legacy supporta il Ray Tracing, è ufficiale: ecco i primi dettagli

Una delle feature che renderà ancora più magiche le ambientazioni di Hogwarts Legacy è sicuramente il Ray Tracing: Warner Bros ha infatti confermato che la tecnologia sarà ufficialmente supportata nel videogioco in uscita.

Mancano ormai poche settimane all’uscita dell’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (potete prenotarlo su Amazon): per ingannare l’attesa, gli sviluppatori e il publisher stanno ormai rispondendo alle domande e ai dubbi più interessanti dei fan, svelando così nuovi dettagli.

Dopo aver già svelato le modalità grafiche disponibili su console, nelle scorse ore il publisher ha confermato che Hogwarts Legacy supporterà il Ray Tracing, personalizzabile in diversi aspetti.

Un dettaglio che certamente interesserà i giocatori PC che, anche a causa degli impegnativi requisiti di sistema, vorranno sperimentare il più possibile con i settaggi delle impostazioni grafiche per avere un’esperienza all’altezza delle aspettative.

Come riportato da DualShockers, il supporto ufficiale di Warner Bros ha svelato nel dettaglio le impostazioni personalizzabili per il Ray Tracing su Hogwarts Legacy, confermando così quali aspetti potranno essere modificati a piacimento.

Gli utenti saranno liberi di modificare il livello dei dettagli per ombre, riflessi e l’occlusione ambientale, oltre a poter scegliere uno dei diversi preset per le impostazioni di qualità.

Hey, and thanks for reaching out for some more information regarding Ray Tracing in Hogwarts Legacy! We can confirm that there will be Ray Tracing options for; Shadows, Reflections, Ambient Occlusion, and Quality Presets. We hope this answers your question!

— WB Games Support (@WBGamesSupport) January 19, 2023