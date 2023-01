Hogwarts Legacy, ecco i requisiti PC: per arrivare al 4K ci vorrà una magia

Ma se volete riuscire a tirare fuori il meglio da Hogwarts Legacy, il vostro PC dovrà essere davvero magico per arrivare alla risoluzione 4K, come potete vedere:

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023