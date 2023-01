Hogwarts Legacy, Warner Bros svela le prime modalità grafiche ufficiali su PS5 e Xbox Series X

Con il lancio di Hogwarts Legacy che ormai sembra essere sempre più vicino, Warner Bros ha deciso di rilasciare ulteriori informazioni aggiuntive sulle performance grafiche del prodotto, particolarmente attese dai fan su console.

Le ambientazioni presenti in Hogwarts Legacy (potete prenotarlo su Amazon), a partire dall’iconico castello di Hogwarts, sono infatti state elogiate dai fan per la loro cura nei dettagli, particolarmente apprezzabile sulle console di ultima generazione.

Dopo aver già svelato i requisiti minimi e consigliati su PC, con i quali sarà necessaria una “magia” per arrivare al 4K, gli sviluppatori hanno voluto confermare in modo ufficiale anche le modalità grafiche principali presenti su console.

La pagina ufficiale per il supporto di Hogwarts Legacy, che potete visualizzare al seguente indirizzo, si è infatti aggiornata confermando la presenza delle modalità grafiche «Fedeltà» e «Prestazioni» su PS5 e Xbox Series X|S.

Warner Bros. ha confermato che la modalità «Fidelity» avrà prestazioni grafiche superiori, ma sarà bloccata a 30FPS; chi preferirà invece i 60FPS fissi potrà rivolgersi alla modalità «Performance», a risoluzioni naturalmente meno elevate.

Sfortunatamente non sono ancora stati svelati i dettagli grafici di queste modalità, ma è plausibile immaginare che la modalità Fidelity permetterà la risoluzione in 4K, mentre la modalità Prestazioni potrebbe essere limitata al 2K o al Full HD. Tuttavia, in attesa di ulteriori chiarimenti, non possiamo stabilire con certezza tali caratteristiche.

Un’ulteriore buona notizia ufficiale che arriva sempre dallo stesso aggiornamento è il supporto ufficiale al VRR: questo consentirà ai giocatori in possesso di una TV o monitor compatibile di accedere a modalità grafiche ibride aggiuntive, per il momento non ancora svelate nel dettaglio dagli sviluppatori.

In ogni caso, l’annuncio ci conferma che i giocatori potranno impostare i dettagli e la fluidità grafica con le impostazioni che preferiscono, in base alle loro esigenze: vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori approfondimenti sul tema.

Ricordiamo che nelle scorse giornate il publisher ha svelato anche tutti i principali doppiatori di Hogwarts Legacy, confermando un cast di prima qualità per uno dei giochi più ambiziosi dell’anno.

Il nuovo adattamento videoludico ispirato al Wizarding World si è già dimostrato uno dei giochi più attesi di tutto il 2023: su Steam è diventato addirittura il gioco più venduto, senza che non sia ancora neanche uscito.