Hogwarts Legacy ha già battuto ogni record su Twitch, nonostante il boicottaggio

È ormai già possibile dire che Hogwarts Legacy è uno dei giochi più attesi dell’anno e destinato a essere un enorme successo, come testimoniato non solo dai numeri dei pre-order ma anche e soprattutto dall’interesse degli utenti su Twitch.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che potete prenotare su Amazon) sembra essere davvero il gioco che i fan di Harry Potter aspettavano da tempo, al punto da aver fatto segnare un nuovo traguardo sulla piattaforma streaming.

Come riportato da VGC, durante le prime ore dell’Early Access il titolo è già riuscito a raggiungere l’impressionante numero di 1.3 milioni di utenti collegati in contemporanea per seguire il gioco su Twitch: si tratta di un nuovo record per un gioco single player, dato che Hogwarts Legacy ha ufficialmente battuto gli 1.1 milioni di Cyberpunk 2077 di dicembre 2020.

Si può dunque dire che il boicottaggio tentato contro gli streamer — e contro le pubblicità sulla piattaforma — sia ufficialmente fallito, anche a giudicare dal fatto che la pagina web che vi avevamo segnalato è stata nel frattempo misteriosamente sospesa.

Hogwarts Legacy è così diventato il quarto videogioco più visto in assoluto su Twitch, venendo superato soltanto da Valorant, League of Legends e Fortnite: tutti titoli che, essendo votati al multiplayer, hanno comprensibilmente una maggiore attrattiva per lo streaming.

Va detto anche che alla base del successo potrebbero esserci anche i drop esclusivi: un’iniziativa di Warner Bros permette infatti di poter ottenere oggetti aggiuntivi per il gioco, semplicemente seguendo una diretta a tema.

Dato il largo interesse che l’ultimo adattamento del Wizarding World ha dimostrato per il grande pubblico, è dunque possibile che molti spettatori abbiano scelto di seguirlo solo per riscattare questi premi, ma resta comunque il fatto che i numeri sono così enormi che limitare il suo successo solo a questa iniziativa apparirebbe decisamente fuorviante.

Insomma, con buona pace delle polemiche su cui gli sviluppatori c’entrano poco e nulla, l’ultima avventura pensata per i fan di Harry Potter sembra essere destinata a diventare una delle produzioni videoludiche più importanti di tutto il 2023.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Hogwarts Legacy «è a tutti gli effetti quello che un fan di Harry Potter sogna da sempre»: vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 10 febbraio, ma se avete acquistato la Deluxe Edition potrete effettivamente già iniziare a giocarci.