Hogwarts Legacy ha già un «remake», gratis, ma è davvero poco magico

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’amato universo magico di Harry Potter, sta per approdare in tutti i negozi, sebbene a quanto pare è già tempo di parlare di «remake», se così possiamo definirlo.

Il gioco originale promette di essere un sogno per tutti gli appassionati al Mondo Magico.

Nella nostra recensione pubblicata pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, come riportato da PC Games N, il nuovo gioco ambientato nell’universo di Harry Potter ha ricevuto un “remake” non ufficiale realizzato in appena un giorno, una versione decisamente a basso budget dell’RPG open world di Avalache.

Hogwarts Legacy ha infatti ricevuto un remake non ufficiale e dall’aspetto decisamente “diverso”, in quanto un intrepido sviluppatore ha ricostruito l’intero RPG in un solo giorno, con l’intenzione di lanciare la sua versione economica del gioco originale.

Pur essendo gratuito e completamente giocabile, il progetto in questione è solo un’ottima distrazione in vista dell’uscita del “vero” Hogwarts Legacy.

Già autore di LEGO Fallout e LEGO God of War, ThrillDaWill è riuscito nell’impresa apparentemente impossibile di realizzare Hogwarts Legacy – o almeno una versione giocabile dello stesso – in appena 24 ore.

Utilizzando poco sorprendentemente l’Unreal Engine, lo sviluppatore ha dato il via a tutto importando un modello base del personaggio principale accompagnato da un sistema di movimento.

Tutto sembra realizzato piuttosto bene, sebbene ThrillDaWill abbia avuto seri problemi con le uniformi della scuola di Hogwarts. Modellare mantelli e camici che si muovono in modo realistico richiede molto lavoro.

Lo sviluppatore ha aggiunto poi una bacchetta che spara fulmini verdi e un inventario e un sistema di raccolta già pronti. I nemici si presentano sotto forma di zombie e goblin precostruiti, con un modello del castello di Hogwarts con texture a modo.

Nota per il personaggio di Hagrid, che appare come una ricreazione poligonale del personaggio visto nel classico PS One de Harry Potter e La pietra filosofale.

ThrillDaWill ha chiamato il suo gioco “Wacky Wizard Legacy“, ma al momento è troppo grande per essere caricato per intero su Itch.

Lo sviluppatore afferma che sta effettuando «alcune ottimizzazioni» e che il gioco sarà presto reso disponibile gratuitamente sulla piattaforma. Che dire, un plauso alla forza di volontà, non c’è che dire.

