Hogwarts Legacy potrebbe avere trovato una finestra di lancio (sì, nel 2022)

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’anno e la community di appassionati non vede l’ora si saperne di più sul nuovo RPG ambientato nel mondo del famoso Harry Potter.

Nonostante le pochissime informazioni sul titolo, non si è mai smesso di parlare del nuovo progetto di Avalanche Software e Warner Bros.

Ad aumentare l’impazienza dei giocatori non sono mancati i rinvii attuati e suggeriti, tanto che all’inizio dell’anno aveva fatto capolino l’indiscrezione secondo cui Hogwarts Legacy sarebbe stato rimandato ulteriormente saltando quindi anche il 2022.

A questo rumor aveva fatto seguito direttamente la risposta da parte di Warner Bros, che si è espressa rassicurando i fan sulla prossima uscita del titolo, che dunque sarebbe ancora prevista per l’anno appena entrato.

Adesso torna a parlare un insider che possiamo reputare una sorgente attendibile, in quanto aveva già rivelato un’immagine di Star Wars Eclipse una settimana prima del reveal ai The Game Awards 2021.

La fonte di informazioni in questione è AccountNGT di Twitter, il quale ha postato sul social una notizia riguardo una presunta uscita di Hogwarts Legacy a settembre 2022.

On Hogwarts Legacy because some people have asked about that, expect a September release, next trailer based on skills / abilities in February / March (PlayStation event in any case)

— AccountNGT (@accngt) January 29, 2022