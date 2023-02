Hogwarts Legacy, patch in arrivo (ma c’è una brutta notizia per i giocatori PS5)

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, è da poco arrivata in tutti i negozi, sebbene è in arrivo una nuova patch per le versioni Xbox e PC, con quella PS5 destinata a tardare di un po’.

Il titolo in questione (che potete fare vostro su Amazon con consegna grautita) ha messo d’accordo tutti gli appassionati al Mondo Magico, i quali si stanno dilettando a dare vita alla loro storia preferita.

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. […] Una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, dopo che i fan si stanno dilettando a creare un comparto multiplayer per Hogwarts Legacy – tanto che potete provarlo con mano da subito – un nuovo aggiornamento per il gioco sarà disponibile da oggi.

Come riportato anche da VGC, Avalanche Software ha in programma di rilasciare martedì 14 febbraio la prima patch post-release di Hogwarts Legacy.

Lo studio ha dichiarato che l’aggiornamento risolverà una serie di bug e problemi di prestazioni su Xbox Series X/S e PC. L’aggiornamento per PS5 era previsto per la stessa giornata di oggi, ma a quanto pare è stato posticipato di qualche giorno.

«Giocatori PS5, a causa di alcuni problemi imprevisti, puntiamo alla fine di questa settimana per farvi avere la patch», si legge in un messaggio pubblicato sull’account Twitter del gioco.

Chandler Wood, community manager di Avalanche, ha anche detto che la patch per PS5 includerà una correzione per il Trofeo “Collector’s Edition”, che i giocatori dovrebbero ottenere completando tutte le collezioni.

Wood ha riferito che l’aggiornamento per PS5 «risolverà retroattivamente il problema e renderà disponibile il Trofeo per tutti coloro che non l’hanno ottenuto sino a questo momento».

