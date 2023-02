Hogwarts Legacy ha battuto un importante record, dopo ben 22 anni

Dopo aver assistito al lancio ufficiale di Hogwarts Legacy, è finalmente arrivato il momento di scoprire i primi dati di vendita ufficiali sull’andamento dell’ultimo adattamento tratto dalla saga di Harry Potter, che si è già confermato un enorme successo.

L’ultima produzione ambientata nel Wizarding World (che trovate su Amazon) pare abbia infatti battuto un nuovo record per le vendite dei videogiochi di Harry Potter, che resisteva ormai dal 2001 e dall’uscita del videogioco dedicato al primo film.

Come riportato infatti da GamesIndustry.biz, Hogwarts Legacy è ufficialmente diventato il miglior lancio di tutti i tempi per un videogioco della saga nel Regno Unito: un mercato particolarmente importante per il franchise con maghi e streghe, date le origini e la relativa ambientazione.

Analizzando infatti esclusivamente le vendite fisiche — non sono ancora disponibili dati relativi alle copie digitali — sembra infatti che l’ultima fatica di Warner Bros. Games sia riuscito a vendere addirittura il 64% di copie in più nella prima settimana rispetto a Harry Potter e la Pietra Filosofale, il celebre adattamento realizzato da Electronic Arts.

La migliore settimana di Harry Potter e la Pietra Filosofale, curiosamente, non fu però la prima in assoluto, ma la seconda: questo perché corrispondeva all’uscita nelle sale cinematografiche dell’omonimo film, spingendo notevolmente l’acceleratore sulle vendite del gioco.

Tuttavia, pur analizzando la migliore settimana del precedente detentore del record, Hogwarts Legacy è comunque riuscito a superarlo del 2%: questo solo contando le copie fisiche e attendendo i risultati delle versioni digitali.

The biggest Harry Potter week ever wasn't actually a Week 1 (UK data via GfK). It was Philosopher’s Stone's second week (due to the movie hype), but even compared to that, Hogwarts Legacy's first week sales are 2% higher. — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 13, 2023

L’82% delle vendite fisiche sembra sia arrivato tramite le vendite su PS5: solo il 18% sarebbe proveniente dunque dalle versioni Xbox, anche se l’esperto Christopher Dring di GamesIndustry.biz sottolinea che il pubblico delle console di casa Microsoft tende a preferire l’acquisto di giochi in formato digitale.

82% of UK physical sales were on PS5, but this will likely get a little smaller once the digital data is in, because Xbox tends to perform better digitally (due to the digital-only Xbox Series S). — Christopher Dring (@Chris_Dring) February 13, 2023

Per rendere l’idea dell’importanza di questo nuovo record, il giornalista ricorda che la saga di Harry Potter è il 26esimo franchise videoludico più importante nel mercato del Regno Unito, superando The Legend of Zelda in classifica. Inoltre, le vendite sono state superiori dell’80% a Elden Ring, la più importante release a tema fantasy dello scorso anno.

Insomma, Hogwarts Legacy sembra essere destinato a diventare uno dei più grandi successi commerciali dell’anno, come del resto era già stato testimoniato dagli incredibili numeri dell’early access su Steam e, come se ciò non bastasse, dall’aver raggiunto l’impressionante record di gioco single player più visto di sempre su Twitch, battendo Cyberpunk 2077.

Per celebrare il lancio del gioco è stato realizzato anche un bellissimo DualSense limitato a tema, sfortunatamente non disponibile in Italia e, ad onor del vero, nemmeno negli altri paesi a causa dell’inevitabile bagarinaggio.