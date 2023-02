Il multiplayer di Hogwarts Legacy è in sviluppo grazie ai fan, e potete provarlo adesso

Hogwarts Legacy, l’ottima avventura ambientata nell’universo magico di Harry Potter, è da poco arrivata in tutti i negozi, sebbene è già tempo di un aggiornamento dei fan dedicato al comparto multiplayer.

Il gioco (che potete fare vostro su Amazon senza costi aggiuntivi) è un sogno per tutti gli appassionati al Mondo Magico, i quali potranno presto dilettarsi in attività multigiocatore realmente sorprendenti.

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. […] Una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, alcuni modder sono pronti al rilascio di un vero e proprio comparto multiplayer per Hogwarts Legacy, tanto che potete provarlo con mano da subito.

Alcuni fan di Hogwarts Legacy si sono già presi la responsabilità di risolvere la mancanza del multiplayer nel gioco, visto che in molti sono rimasti delusi dal fatto che il gioco sarebbe stata un’esperienza puramente single-player e nulla più.

Tuttavia, è proprio qui che entrano in gioco i talentuosi appassionati che hanno dato vita a una nuova mod chiamata HogWarp.

Sebbene sia ovviamente ancora in fase di sviluppo, l’obiettivo della mod è quello di consentire a un massimo di otto persone di giocare insieme, contemporaneamente (date un’occhiata al video sottostante).

«Il nostro obiettivo è capire come fare le cose basilari, come lo spawn dei personaggi con l’aspetto del giocatore, le animazioni e gli NPC», ha dichiarato il creatore della mod Yamashi.

«Non abbiamo intenzione di creare contenuti specifici per il multiplayer, ma vogliamo fornire una struttura stabile in modo che le persone possano godersi il gioco originale e magari estenderlo in seguito».

Se volete provare personalmente la mod, potete farlo da ora: gli abbonati al Patreon di Yamashi possono infatti avere accesso a una build di prova.

Il team prevede che la piena funzionalità della mod sarà disponibile solo tra «qualche mese»: solo allora capiremo quindi se ne sarà valsa la pena.

Restando in tema, Hogwarts Legacy ha ricevuto un remake non ufficiale ma totalmente gratuito, sviluppato da un fan in appena un giorno.

Ma non è tutto: il gioco ambientato nel Mondo Magico ha da poco battuto un record che resisteva dal lancio dello storico e indimenticato Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Infine, Avalanche Software ha rivelato che a breve risolverà il bug del Trofeo della versione PS5 di Hogwarts Legacy, relativo ai collezionabili.