Hogwarts Legacy, nuovo aggiornamento in arrivo su PS5 (ed è vicino)

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’amato universo magico di Harry Potter, è da poco approdata in tutti i negozi, sebbene è già tempo di un nuovo aggiornamento.

Il gioco originale (che potete fare vostro su Amazon senza costi aggiuntivi) è infatti un sogno per tutti gli appassionati al Mondo Magico.

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo spiegato che il gioco è «un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. […] Una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts.»

Ora, come riportato anche da PSU, questa settimana sarà il turno di una nuova patch atta a correggere il bug del Trofeo di Hogwarts Legacy su PS5.

Avalanche Software ha rivelato che questa settimana risolverà il bug del Trofeo della versione PS5 di Hogwarts Legacy, relativo – appunto – ai collezionabili.

Per chi non lo sapesse, il gioco è attualmente afflitto da un problema particolare, ossia che tutto ciò che si raccoglie non viene regolarmente registrato. Per questo motivo, alcuni giocatori hanno segnalato di non essere in grado di ottenere un particolare Trofeo di Hogwarts Legacy su PS5.

Brian English, noto cacciatore di Trofei, ha rivelato su Twitter di aver contattato Avalanche Studios in merito al problema e di aver ricevuto dalla compagnia l’assicurazione che presto verrà rilasciata una soluzione.

Ma non solo: la patch risolverà retroattivamente il problema e renderà quindi disponibile il Trofeo anche per tutti coloro che non l’hanno ottenuto in precedenza.

Restando in tema, Hogwarts Legacy ha ricevuto un remake non ufficiale ma totalmente gratuito, sviluppato da un fan in appena un giorno.

Ma non solo: il gioco in questione ha da poco battuto un record che resisteva dal lancio dello storico Harry Potter e la Pietra Filosofale.