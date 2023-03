Hogwarts Legacy, l’ultima patch ha “zittito” il personaggio più fastidioso

L’ultimo aggiornamento di Hogwarts Legacy doveva ufficialmente intervenire solo sulla risoluzione dei principali errori, ma sembra che gli sviluppatori abbiano deciso di intervenire in modo radicale su uno dei personaggi considerati più “fastidiosi” da ascoltare in tutto il gioco.

Per poter viaggiare rapidamente nell’universo di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) è infatti necessario utilizzare la Polvere Volante, ma questo metodo portava con sé un grosso limite… ascoltare continuamente Ignatia Wildsmith vantarsi della sua creazione.

Eppure, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento ufficiale, molti fan hanno avuto la sensazione che i relativi busti magici della strega fossero diventati meno chiacchieroni del solito: nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno confermato che non si tratta di alcun bug, ma di un effetto voluto dal team.

Come riportato da PC Gamer, il community manager Chandler Wood ha infatti svelato che il cambiamento che ha “zittito” Ignatia Wildsmith non è stato inserito nel changelog, aggiornando i fan direttamente sul proprio canale social.

Gli sviluppatori hanno però chiarito che ciò non significa che non sentiremo più parlare la simpatica — seppur fastidiosa — strega scomparsa ormai da molto tempo, ma che ne è stata semplicemente ridotta la frequenza delle conversazioni.

Just confirmed an additional feature in this patch that didn't make it into the patch notes:

-Reduced the frequency of Ignatia Wildsmith's lines (a significant reduction), so while travel is definitely more convenient with Floo powder, you won't have to hear about it constantly. https://t.co/aNTkZ2ViuG

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 9, 2023