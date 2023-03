Hogwarts Legacy, disponibile nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Da qualche giorno, i giocatori di Hogwarts Legacy erano in attesa di una nuova e ulteriore patch per il gioco ambientato nell’universo di Harry Potter, che potesse risolvere alcuni dei problemi riscontrati all’interno del suo open world. Ebbene, sono stati appena accontentati.

Warner Bros. ha infatti confermato che è disponibile un nuovo aggiornamento di Hogwarts Legacy, che può essere scaricato su PC, PS5 e Xbox Series X|S – ossia, tutte le piattaforme su cui il gioco è uscito.

In merito alla patch, sia su quella per PC che per quella su console il publisher sul sito ufficiale scrive:

«Questo aggiornamento migliora il gameplay in generale, le performance e la stabilità, oltre ad apportare delle migliorie alla connessione online».

Effettivamente, sfogliando il changelog, che trovate al link poco sopra, è possibile accorgersi che sono stati introdotti davvero molti fix, tra cui alcuni per problemi anche con l’ottimizzazione per la versione PC e per svariati inciampi che si generavano indossando i costumi inclusi nei DLC. Vengono risolti, inoltre, anche alcuni problemi di audio.

Hogwarts Legacy si è aggiornato su tutte le piattaforme

Su console, leggiamo anche di miglioramenti per gli effetti di ray-tracing, per la gestione dei salvataggi, per le performance e alcuni crash che potevano verificarsi. Ci sono anche migliorie per l’interfaccia localizzata, animazioni facciali riviste e corrette.

In queste ore, Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) ha fatto molto parlare di sé per via del rinvio (l’ennesimo) della versione per console di vecchia generazione. Attesa per aprile, è invece slittata al prossimo 5 maggio – al punto che molti appassionati, ora che PS5 e Xbox Series X si trovano più facilmente, si stanno domandando se non sia il momento di lasciarsi definitivamente alle spalle la vecchia generazione di console.

Disponibile su console di nuova generazione e PC, Hogwarts Legacy ha ottenuto i favori della recensione del nostro Nicolò Bicego, rappresentando un vero e proprio viaggio dei sogni per gli amanti della saga fantasy con protagonista Harry Potter.

