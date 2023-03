Hogwarts Legacy, i gatti sono pronti a “vendicarsi” e uccidervi con Avada Kedavra

Anche Hogwarts Legacy offre la possibilità di accarezzare i nostri amici felini a quattro zampe, ma qualche giocatore ha deciso di utilizzare l’ampia libertà concessa dagli sviluppatori per far loro del male.

L’ultimo adattamento videoludico per i fan di Harry Potter (che trovate su Amazon) vi consentirà infatti di sperimentare anche con le Maledizioni Senza Perdono, incluso il temibile incantesimo di morte Avada Kedavra.

Anche se gli sviluppatori hanno deciso di incoraggiare più volte i giocatori a essere malvagi, ammesso che sia questo ciò che desiderano, è possibile che non abbiano apprezzato il modo in cui siano stati trattati i gatti, a giudicare dall’ultima clip video condivisa dal team.

Come riportato da Twinfinite, il community manager Chandler Wood ha infatti mostrato i gatti finalmente pronti a difendersi dagli abusi dei giocatori e dimostrando che anche loro hanno appreso le arti oscure, inclusa anche la maledizione Avada Kedavra.

La clip video ci mostra infatti un gatto innanzitutto utilizzare l’incantesimo Protego per ripararsi da qualunque danno, per poi scagliarvi subito dopo contro Avada Kedavra e uccidervi istantaneamente come “vendetta” per aver tentato di fargli del male.

Il community manager Chandler Wood ha ammesso che «non poteva non condividere» questa modifica interna dopo averla vista di persona, ma anche confermato che si tratta soltanto di una piccola burla fatta dagli sviluppatori.

*This is an internal thing only, and will not make its way into the retail version of the game. Just wanted to share some of the fun we have here at Avalanche. Also, Don't F**k With Cats. — Chandler Wood (@FinchStrife) March 13, 2023

Significa che al momento non è ancora prevista la possibilità di essere uccisi istantaneamente dai gatti, anche se gli sviluppatori hanno ammesso di aver pensato a questa soluzione dopo aver visto quante persone li maltrattavano in-game.

Chissà dunque che questa feature non possa davvero essere introdotta come easter egg nel prossimo futuro, qualora i maltrattamenti nei confronti dei nostri amici a quattro zampe dovessero continuare. Insomma, continuate a camminare sul sentiero oscuro a vostro rischio e pericolo.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy si è già dimostrato uno dei più grandi successi del 2023 e per i videogiochi in generale: è stato infatti il secondo miglior lancio di sempre in Europa per una IP, piazzandosi subito dopo i capitoli di FIFA.

Considerando che questo risultato è stato ottenuto quando tutte le versioni del gioco non sono ancora in vendita — e per le quali sarà necessario attendere, dopo i rinvii alle edizioni PS4 e Xbox One — l’importanza del Wizarding World e della saga di Harry Potter è diventata sicuramente indiscutibile.