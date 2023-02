Hogwarts Legacy, l’incantesimo Lumos nasconde un segreto sorprendente

Uno dei primi incantesimi che apprenderete durante il vostro viaggio in Hogwarts Legacy è Lumos, la magia che vi consentirà di utilizzare la vostra bacchetta magica come fosse una torcia, permettendovi di vedere anche nell’ombra.

L’ultima produzione videoludica di Avalanche Software (che trovate su Amazon) ha però nascosto innumerevoli segreti all’interno del castello di Hogwarts, uno dei quali può essere scoperto solo proprio grazie a questa magia.

Una scoperta segnalata dall’utente Reddit KomradKomrad, che riporta come Lumos può essere utilizzato non solo per vedere ciò che si nasconde nelle ombre, ma anche per rivelare segreti nascosti negli arazzi (via Game Rant).

La storia narrata al loro interno si rivelerà infatti profondamente diversa e molto più tragica se sceglierete di utilizzare l’incantesimo, approcciandovi in seguito all’arazzo e assicurandovi che la punta della vostra bacchetta sia particolarmente vicina all’opera illustrata.

Nell’opera regolarmente mostrata nel castello, viene narrata la storia di una donna che ha appena dato luce a un bambino, con il villaggio che decide in seguito di dare la caccia a un lupo mannaro per garantire la sua sicurezza.

Se utilizzerete invece l’incantesimo Lumos, la storia sarà molto più diversa e più tragica: dopo aver partorito, la donna viene morsa pochi istanti dopo dal lupo mannaro, portando il villaggio a cacciarla via per assicurare l’incolumità del piccolo e costringendola a non rivederlo mai più.

Potete osservare voi stessi come cambi improvvisamente la storia nella serie di screenshot comparativi scattati dall’utente al seguente indirizzo: un segreto sicuramente molto interessante, che sarà apprezzato dai fan della saga e dimostra quanta cura abbia riposto Avalanche Software nel ricostruire fedelmente in forma videoludica l’universo di Harry Potter.

Un ulteriore segreto molto interessante era stato scoperto negli scorsi giorni utilizzando l’incantesimo Disillusione, in grado di mostrare le armature viventi pronte a farsi a pezzi quando pensano di non essere osservate.

Ricordiamo che proprio nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento che risolve il bug del trofeo su PS5, che adesso potrà essere sbloccato senza intoppi. Per chi si aspettava invece ulteriori novità, il team ha già chiarito che al momento non è previsto alcun DLC.