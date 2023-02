Hogwarts Legacy avrà dei DLC? Arriva la conferma del team di sviluppo

Hogwarts Legacy ha ravvivato la fiamma dei potterhead di tutto il mondo che vogliono già altri contenuti aggiuntivi, dei DLC per il videogioco che aspettavano da una vita. I quali, purtroppo, non arriveranno.

Ma non potranno esplorare luoghi inediti o incontrare personaggi nuovi perché, come riporta PCGamesN, gli sviluppatori hanno confermato che non sono previsti DLC all’orizzonte.

Alan Tew, il director di Hogwarts Legacy, ha parlato di recente in una intervista di quello che sarà il futuro del titolo.

Per ora non ci sono piani per dei DLC, perché semplicemente il lancio del gioco è stato molto impegnativo:

«Siamo stati davvero a testa bassa per dare vita a Hogwarts Legacy, quindi al momento non ci sono piani attuali per DLC. […] Sembra un po’ surreale, ci stiamo lavorando da molto tempo. Ma sono un po’ in modalità papà orgoglioso. Sono davvero contento della squadra, e questo è stato un vero atto d’amore per i fan.»

Per ora, quindi, le uniche aggiunte del team di sviluppo ad Hogwarts Legacy sono le patch per correggere gli errori. O quelli che dovrebbe correggere almeno, visto che gli ultimi aggiornamenti non sono stati ottimali.

