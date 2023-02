Il DualSense di Hogwarts Legacy è già vittima dei bagarini, ovviamente

Era prevedibile che i bagarini potessero prendere di mira il DualSense di Hogwarts Legacy, ma onestamente speravamo di sbagliarci almeno stavolta.

Il controller di PlayStation 5, che potete trovare su Amazon in vari colori, è stato spesso declinato in varie versioni speciali per i titoli più importanti.

Come quello di God of War Ragnarok, che ha celebrato proprio il lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus arrivata su PS5.

E il magico DualSense di Hogwarts Legacy che già non è possibile acquistare dall’Italia, e ora anche dall’estero è più complicato.

Come riporta PlayStation Lifestyle, i bagarini stanno già infestando il web con questi DualSense speciali ad un prezzo elevato.

Mentre il controller è ovviamente andato soldout in pochissimo tempo, il web si è già riempito di inserzioni che riportano il controller speciale di Hogwarts Legacy a prezzi svariati.

In alcuni casi viene venduto a quasi il doppio del suo prezzo originale, come le inserzioni che potete vedere su eBay che arrivano anche a €150.

Il prezzo consigliato per il controller è di $79.99, ma ormai sembra praticamente impossibile acquistarlo a questo prezzo… spedizioni escluse.

Inoltre gli utenti che hanno provato ad acquistarlo regolarmente nelle ultime ore, tramite i canali ufficiali, riportano di essere stati vittime del classico effetto click day, ovvero la mancanza del prodotto pima della fine del processo d’acquisto.

D’altronde i bagarini adesso hanno molto più tempo libero visto che PlayStation 5 comincia ad essere acquistabile in totale libertà, finalmente.

PlayStation Europe ha infatti comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori sono avvisati.

Con il risultato che PlayStation 5 ora viaggia a gonfie vele. Le vendite del 2022, infatti, sono state altissime e sono aumentate del 98% su base annua.