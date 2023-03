Hogwarts Legacy è un grande successo: Warner Bros. ora “batte” perfino Amazon e Tesla

Hogwarts Legacy si è ormai dimostrato un successo incredibile a livello di vendite, confermando l’enorme importanza del brand Wizarding World e che la saga di Harry Potter ricopre sul vasto pubblico.

I numeri di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) si sono rivelati così impressionanti da aver portato anche un’incredibile crescita per lo stesso gruppo Warner Bros, facendo volare le azioni del publisher.

Come riportato da Market Insider (via PCGamesN), le incredibili vendite del capitolo “prequel” della saga hanno infatti portato a un aumento del valore delle azioni quasi raddoppiato, con un incremento che per rapidità ed efficacia ha superato perfino quelli di colossi come Amazon e Tesla.

Per comprendere meglio la portata di questo risultato, basta semplicemente ricordare che l’ultima magica avventura ha avuto un lancio superiore del 56% a quello di Elden Ring, dimostrandosi perfino il miglior lancio di sempre per Warner Bros. Games.

Dall’inizio del 2023, le azioni di Amazon sono cresciute dell’11%, quelle del gruppo Meta del 38% e, in modo più impressionante, quelle di Tesla sono salite addirittura del 60%.

Ebbene, le stock di Warner Bros, subito dopo il successo di Hogwarts Legacy, hanno superato nettamente la crescita di questi grandi colossi tecnologici, arrivando a un impressionante incremento del 64% nei giorni successivi al lancio.

Considerando che le azioni del gruppo erano ormai in costante declino da almeno 3 anni, il lancio dell’ultima avventura ispirata al Wizarding World è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per il gruppo WB, confermando anche — qualora ce ne fosse bisogno — che siamo di fronte a una delle produzioni più importanti di tutto il 2023.

E non è assolutamente un caso che adesso il publisher sia arrivato a considerarlo addirittura un franchise, lasciando dunque intendere che un sequel di Hogwarts Legacy potrebbe essere davvero probabile.

Ma non solo: come parte di questo nuovo franchise potrebbe essere in arrivo anche una serie TV dedicata di HBO, attualmente però non confermata ufficialmente.