Hogwarts Legacy è il più grande lancio di sempre per Warner Bros, nonostante il boicottaggio

Le settimane pre-lancio di Hogwarts Legacy sono state particolarmente caotiche, a causa di un tentato boicottaggio in risposta all’ormai nota polemica per le dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling, ma alla fine non sembrano aver avuto alcun effetto evidente sul successo del titolo.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (lo trovate su Amazon) ha infatti ottenuto numeri semplicemente impressionanti, non solo per tutti i prodotti dedicati alla saga di Harry Potter, battendo perfino il celebre videogioco ispirato al primo film, ma anche per tutto il medium videoludico.

Nelle scorse ore Warner Bros. ha infatti riportato tutti i dati e le statistiche più interessanti per l’ultima fatica di Avalanche Software, svelando anche delle vendite così sorprendenti da aver battuto ogni record per la compagnia.

Con un comunicato stampa (via ComicBook), il publisher ha infatti annunciato che sono già state vendute ben 12 milioni di copie in sole due settimane: si tratta di un nuovo record per Warner Bros. Games, rappresentando il suo miglior lancio di sempre.

I calcoli indicano che la quantità di copie vendute avrebbe permesso alla compagnia di incassare almeno 850 milioni di dollari: cifre semplicemente da capogiro, considerando che ancora non sono state neanche rilasciate tutte le versioni del gioco.

Ricordiamo infatti che attualmente Hogwarts Legacy è disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma nei prossimi mesi sono attese anche le edizioni per PS4, Xbox One e Switch.

Questi numeri potrebbero dunque aumentare esponenzialmente, non solo grazie a potenziali vendite in arrivo nelle prossime settimane, ma anche tramite un nuovo influsso di vendite con le edizioni inedite del titolo.

Non è un caso dunque che Warner Bros. si sia detta così soddisfatta dei risultati da considerarlo adesso un vero e proprio «franchise a lungo termine», lasciando così intendere che i sequel adesso non siano più una possibilità così remota per il futuro.

I dati ufficiali sottolineano anche che Hogwarts Legacy è diventato il secondo argomento in tendenza tra le ricerche a tema Harry Potter, battendo perfino la saga cinematografica di Animali Fantastici: non appare dunque particolarmente sorprendente che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe perfino diventare una serie TV.