Hogwarts Legacy, Warner Bros potrebbe aver già svelato l’arrivo dei sequel

Hogwarts Legacy può ormai essere considerato un vero e proprio successo: anche Warner Bros. ha commentato i primi risultati di vendita in due settimane, confermando di essere rimasta pienamente soddisfatta dalla risposta del pubblico.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che trovate su Amazon), pur non essendo stato ancora rilasciato su tutte le piattaforme inizialmente previste, ha già ottenuto eccellenti risultati, al punto che il publisher potrebbe aver già anticipato l’arrivo di sequel nel prossimo futuro.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Variety, Warner Bros ha infatti ammesso di considerare Hogwarts Legacy un «franchise a lungo termine»: in altre parole, l’IP pare essere pronta a diventare una vera e propria saga.

Considerando che gli sviluppatori hanno già ammesso di non avere ancora in programma alcun DLC, sembrerebbe che la storia sia destinata a proseguire ancora con nuovi videogiochi dedicati, anche se ovviamente è ancora presto per capire cosa potrebbero aspettarsi i fan.

Il presidente di Warner Bros. Games ha commentato con grande entusiasmo i risultati ottenuti fino a questo momento da Hogwarts Legacy, sottolineando che il coinvolgimento degli utenti è stato «spettacolare» ed evidenziando, tra i tanti dati, che gli utenti hanno già passato ben 267 milioni di ore all’interno del nuovo mondo magico.

Variety sottolinea anche che l’ultima fatica di Avalanche Software è ormai diventato il secondo argomento in tendenza più importante a tema Harry Potter, superando anche la saga cinematografica di Animali Fantastici.

Insomma, i dati attualmente disponibili al grande pubblico e le parole di Warner Bros. Games confermano che il futuro di quello che ormai possiamo definire un franchise è più solido che mai, nonostante le ormai note polemiche che hanno accompagnato il lancio del prodotto.

Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le novità per il futuro della saga e dei suoi possibili sequel: naturalmente, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti sul tema.

Un primo basso calo delle vendite è stato avvertito soltanto poche ore fa, a causa del debutto dello sparatutto del momento: in ogni caso, i risultati di Hogwarts Legacy si sono confermati più che soddisfacenti con un secondo posto nella classifica dei bestseller.

L’eccellente consenso riscontrato tra il pubblico è visibile non solo tra gli effetti dati di vendita, ma anche analizzando i numeri delle dirette streaming: l’ultimo adattamento del Wizarding World è infatti diventato il gioco single player più visto di sempre su Twitch, battendo perfino il record di Cyberpunk 2077.