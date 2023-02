Hogwarts Legacy, starebbe per arrivare la serie TV HBO!

Una serie televisiva dedicata a Hogwarts Legacy sarebbe in fase di sviluppo presso HBO Max, studio di proprietà di Warner Bros..

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete fare vostro su Amazon a prezzo interessante) sta divertendo gli appassionati al Mondo Magico da una manciata di giorni.

Questo, secondo le fonti citate da Giant Freakin Robot, sito di notizie sull’intrattenimento con una certa esperienza di reportage esclusivi (via VGC).

Il sito sostiene che la serie è ancora nelle prime fasi di sviluppo ma che, come il videogioco recentemente pubblicato da Warner, sarà presumibilmente ambientato prima dei romanzi originali di Harry Potter e degli spin-off di Animali Fantastici.

Ambientato nel 1800, il gioco vede i giocatori calarsi nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts che ha la rara capacità di attingere alla magia antica.

Al momento non sono stati ovviamente rivelati altri dettagli circa la serie TV dedicata al gioco, incluso l’eventuale cast di attori che prenderà parte al progetto.

Non ci resta che attendere quindi una conferma ufficiale da parte dei vertici di Warner Bros., la quale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato pubblicato per PS5, Xbox Series X/S e PC il 10 febbraio ed è partito molto bene a livello commerciale. È stato il più grande lancio europeo al di fuori delle serie FIFA e Call of Duty e subito dopo Red Dead Redemption 2.

Il gioco uscirà anche per PS4 e Xbox One il 4 aprile e per Nintendo Switch il 25 luglio. Poche ore fa Warner ha implicitamente confermato che un sequel del gioco è più che probabile,

Ma non solo: i ragazzi di Digital Foundry hanno da poco deciso di prendere in esame proprio Hogwarts Legacy, svelando di fatto qual è la versione console migliore, e per quale motivo.