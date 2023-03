Hogwarts Legacy è il primo gioco del 2023 a battere il record di Modern Warfare 2

Gli ultimi report sui dati di vendita ufficiali per i videogiochi nell’ultimo mese ci confermano un nuovo traguardo molto importante: Hogwarts Legacy è già diventato il videogioco più venduto del 2023, rivelandosi anche l’unico titolo a battere un altro importante primato.

L’ultimo adattamento del Wizarding World (che trovate su Amazon) è infatti l’unico videogioco che è riuscito a “sconfiggere” il record di Call of Duty Modern Warfare 2, che era diventato il titolo più venduto sul territorio americano in ogni singolo mese fin dal lancio.

GameSpot segnala infatti gli ultimi report ufficiali dell’analista Mat Piscatella di Circana, dove viene confermato che Hogwarts Legacy ha ottenuto il primo posto nella classifica dei videogiochi più venduti del mese.

Per la prima volta, Modern Warfare 2 si è dovuto dunque “accontentare” di un più che rispettabile secondo posto, battendo comunque il recente remake di Dead Space costretto a fermarsi al terzo posto.

Gli ultimi dati di vendita hanno mostrato un’ampia crescita in generale del medium videoludico, confermando anche che febbraio 2023 è stato il miglior mese di sempre non solo per PS5, ma per tutto il brand PlayStation.

Di seguito vi riporteremo la classifica con i 10 giochi più venduti a febbraio 2023 nel territorio americano, dove è possibile trovare alcune nuove release interessanti:

Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Dead Space (2023) Madden NFL 23 FIFA 23 The Last of Us Part I Elden Ring Wild Hearts Like a Dragon: Ishin! Octopath Traveler II

L’unico vero nuovo gioco di febbraio che è riuscito a imporsi fin da subito sul mercato è stato dunque Hogwarts Legacy, conquistando una meritatissima medaglia d’oro che diventa ancora più importante se si tiene conto del record d’imbattibilità di Modern Warfare 2.

Wild Hearts, Like a Dragon Ishin e Octopath Traveler II devono invece accontentarsi degli ultimi gradini della top 10: la concorrenza con il Wizarding World non ha evidentemente giovato al successo di questi titoli che, nel mese di lancio, hanno fatto fatica a emergere in classifica.

Ricordiamo che la saga di Call of Duty è particolarmente diffusa soprattutto proprio nel territorio americano, mentre in Europa il record era già “crollato”: Hogwarts Legacy era infatti diventata la seconda IP per vendite record, venendo superato soltanto da FIFA.

Un successo sicuramente innegabile per l’ultima produzione di Warner Bros. Games, anche se diversi giocatori sembrerebbero averlo mollato prima del previsto: pare infatti che soltanto un giocatore su 4 abbia portato a termine la campagna.