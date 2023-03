Hogwarts Legacy è un successo, ma l’ha finito solo un giocatore su quattro

Hogwarts Legacy è già diventato indubbiamente uno dei più grandi successi commerciali di tutto il 2023 videoludico, confermando la grande passione degli utenti per la saga di Harry Potter e per il Wizarding World in generale.

Tuttavia, nonostante il titolo si sia rivelato decisamente ben realizzato e abbia conquistato ottimi risultati a livello commerciale, negli ultimi giorni è emerso un dato particolarmente curioso: sembra infatti che ben pochi giocatori abbiano completato la campagna di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), almeno per quanto riguarda le versioni su PC.

Come riportato da Game Rant, i dati segnalati tramite le versioni Steam ci dicono infatti che solo il 25% dei giocatori avrebbe completato la campagna: 3 giocatori su 4 avrebbero dunque deciso di mollarlo prima di arrivare alla fine o, più semplicemente, stanno impiegando molto più tempo del previsto.

Un dato che potrebbe essere preoccupante, se unito proprio alle ultime indicazioni sul crollo di giocatori a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo: è probabile dunque che molti di quegli utenti abbiano preferito dedicarsi ad altro, piuttosto che completare la loro magica avventura.

Naturalmente bisogna anche tenere in considerazione che il destino di molti giochi di ruolo open world, soprattutto se longevi, è proprio quello di essere “abbandonati” prima della fine: del resto, perfino Elden Ring aveva subito lo stesso destino, rivelandosi però allo stesso tempo anche uno dei giochi più completati.

Un paragone che però potrebbe sembrare decisamente ingeneroso: il soulslike di FromSoftware è stato infatti disegnato per essere una sfida che mette a dura prova le capacità degli utenti, mentre quella di Hogwarts Legacy è un’esperienza decisamente meno impegnativa.

Insomma, è possibile che l’ultima produzione di Warner Bros e Avalanche Software abbia iniziato prima del previsto un piccolo calo di popolarità, a distanza di poco più di un mese dal lancio: vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

In ogni caso, il futuro di quella che potrebbe presto diventare una vera e propria saga appare più roseo che mai: Hogwarts Legacy è infatti diventato il secondo miglior lancio di sempre per una IP in Europa, venendo battuto soltanto dagli ultimi capitoli di FIFA.