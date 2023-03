PS5 ha battuto un nuovo importante record per tutte le console PlayStation

L’aumento delle scorte di PS5 ha finalmente permesso a tantissimi utenti di riuscire ad acquistare la console next-gen di casa Sony, dopo immense fatiche durante addirittura due anni: uno sforzo che sta nettamente ripagando la compagnia in termini di vendite, a giudicare da un nuovo importante record.

Negli ultimi giorni è infatti diventato estremamente più semplice ottenere una PlayStation 5 (la trovate in sconto su Amazon): ora che l’azienda può finalmente soddisfare la domanda di mercato, le vendite hanno permesso alla piattaforma next-gen di segnare un nuovo importante primato per ogni console PlayStation.

Secondo gli ultimi risultati di vendita riportati da Mat Piscatella, analista dell’industria videoludica presso Circana (via VGC), febbraio 2023 è stato il miglior mese di sempre non solo per PS5, ma per ogni console PlayStation in generale.

Sul territorio americano è stato infatti battuto il record detenuto da PS2 nel 2005: un’ulteriore conferma dell’incredibile successo dimostrato dalla console di ultima generazione, che adesso può davvero raggiungere i numeri che le spettano grazie all’ampia disponibilità sul mercato.

L’analista sottolinea anche che il mese di febbraio ha mostrato una ritrovata «stabilità» dei trend di mercato, meno soggetta ad aumenti e crisi repentine dovute agli umori del momento o alla disponibilità temporanea delle scorte.

Ciò è stato merito anche e soprattutto delle scorte di PS5, che hanno portato a un conseguente aumento non solo delle console vendute, ma anche dei videogiochi stessi, compresi quelli di recente uscita.

Improved PS5 supply has certainly helped, as have strong sales performances across both new releases and catalog titles. Some areas are still in the process of normalizing (such as mobile, and we're still seeing delays that might not have happened in other times).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 29, 2023