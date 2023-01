Hogwarts Legacy durerà anche oltre 100 ore, secondo gli sviluppatori

Hogwarts Legacy sarà un’avventura che terrà impegnati i fan molto a lungo, almeno stando alle parole degli sviluppatori: la durata complessiva del gioco potrebbe infatti rivelarsi molto più longeva del previsto.

Come molte altre produzioni videoludiche così ampie, anche Hogwarts Legacy (potete prenotarlo su Amazon) offrirà agli utenti la possibilità di affrontare la campagna nel modo che più preferiscono, scegliendo così se concentrarsi solo sulla storia principale o se scoprire ogni singolo segreto.

Dopo un leak arrivato direttamente dall’artbook ufficiale, gli sviluppatori hanno deciso di condividere qualche dettaglio in più sulla longevità in una nuova serie di interviste, riepilogate dalla redazione di TrueAchievements e che approfondiscono dettagli sulla durata.

In particolare è l’intervista rilasciata a Gamereactor.eu dal lead designer Kelly Murphy che si rivela particolarmente interessante, svelando che per i fan completisti il gioco potrebbe durare anche oltre 100 ore complessive.

Murphy ha infatti ammesso che è difficile riuscire a quantificare il tempo necessario per portare a termine il gioco, sottolineando però che dovrebbero essere necessarie circa 40 ore per la campagna, ma che per completare il tutto al 100% ci vorranno «probabilmente 120 ore» e quasi certamente oltre le 100.

In un’altra intervista rilasciata invece a Screen Rant, il lead game designer Alan Tew ha ammesso di aver impiegato solo 80 ore per portare a termine tutto il gioco, anche se ha però ammesso che tale tempistica è stata possibile solo grazie alla sua ampia conoscenza di Hogwarts Legacy.

Naturalmente le run in questione riguardano la scoperta di ogni singolo segreto nascosto all’interno e all’esterno del castello magico, dunque è possibile che per chi vorrà ottenere tutti gli obiettivi o il trofeo di platino la durata complessiva sarebbe inferiore.

Resta comunque il fatto che Hogwarts Legacy si preannuncia essere un’avventura che terrà impegnati a lungo i fan di Harry Potter: non ci resta che attendere il lancio ufficiale, previsto per il prossimo 10 febbraio, per poter scoprire tutti i dettagli.

Tra le tante novità che gli sviluppatori hanno messo a disposizione dei fan ci sarà anche la possibilità di usare le maledizioni senza perdono, invitando addirittura i giocatori a diventare malvagi, se è ciò che desiderano.

Se siete curiosi di scoprirne di più sull’ultimo adattamento videoludico della saga, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima Hogwarts Legacy: ve lo raccontiamo nel dettaglio nel nostro provato.