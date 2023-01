Hogwarts Legacy dice sì alla magia oscura: «Se volete essere malvagi, siate malvagi»

Se non vorrete interpretare la parte dei maghi e streghe buoni ed eroici, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno delle ottime notizie: i giocatori potranno infatti scegliere liberamente se accettare o meno l’utilizzo della magia oscura.

Questo significa che i protagonisti del nuovo adattamento del Wizarding World (potete prenotare Hogwarts Legacy su Amazon) potranno scegliere se apprendere o meno le maledizioni senza perdono, tra le più crudeli esistenti nel mondo magico di Harry Potter.

Un precedente video gameplay aveva già svelato la possibilità di poter uccidere i nostri avversari con l’Avada Kedavra, ma in queste ore gli sviluppatori hanno confermato anche la presenza di Crucio e Imperio, completando il nostro viaggio nel lato oscuro della magia.

La notizia arriva grazie a un’intervista rilasciata alla redazione di GamesRadar+, dove viene sottolineato che la decisione non è stata presa a cuor leggero, ma che fa parte della volontà di consentire ai giocatori di diventare i maghi e le streghe che vogliono essere. Anche se questo dovesse significare utilizzare magie proibite.

Pur non essendo stato impostato alcun sistema di moralità all’interno di Hogwarts Legacy, questo non vuol dire che non ci saranno ripercussioni: se sceglierete infatti di torturare, manipolare o addirittura uccidere qualcuno, gli altri personaggi reagiranno alle vostre azioni, visivamente e anche a livello sonoro.

Inoltre, non potrete apprendere queste magie all’interno delle lezioni del castello di Hogwarts: gli utenti dovranno dunque scegliere volutamente di ampliare le loro conoscenze per apprendere le maledizioni senza perdono, cavalcando quella linea tra il bene e il male. Per gli sviluppatori, l’importante era dare agli utenti la possibilità di scegliere:

«Questo perché [la scelta] è l’incarnazione definitiva del gioco di ruolo: consentire ai giocatori di essere malvagi. […] I creatori del gioco non vi giudicheranno per le vostre scelte. Se volete essere malvagi, siate malvagi».

Pur lasciando sempre la possibilità di scelta, l’obiettivo degli autori era quello di restare coerenti con la narrazione principale del Wizarding World, dove l’utilizzo di queste maledizioni non viene mai preso alla leggera.

Hogwarts Legacy è indubbiamente uno dei giochi più attesi del 2023, ma allo stesso tempo sta subendo anche un tentativo di boicottaggio a causa delle controverse opinioni della scrittrice J.K. Rowling. Una polemica a cui gli sviluppatori si sono opposti, sottolineando che il loro titolo è eterogeneo e adatto a tutti.

Se siete comunque curiosi di scoprirne di più su questa attesa produzione, abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima per un’ora: vi raccontiamo com’è andata nel nostro articolo dedicato.