Hitman 3 su PC, finalmente le ambientazioni gratis dagli altri due Hitman

Hitman 3 su PC trova finalmente pace: il nuovo titolo di IO Interactive, come ricorderete, al lancio su Epic Games Store aveva causato più di un inconveniente, perché chi possedeva i precedenti Hitman e Hitman 2 su Steam non aveva modo di importare i loro scenari gratuitamente, come gli sarebbe spettato. Si provò a ovviare al problema offrendo il primo gioco gratis con l’acquisto del terzo, ma per il secondo tutto era rimasto in sospeso – fino a quando la casa danese non aveva raccomandato ai giocatori di non ri-acquistare i titoli che possedevano già su Steam, perché sarebbe giunta una soluzione.

Soluzione che è finalmente arrivata in data odierna.

Attraverso i suoi canali social, IO ha annunciato che «siamo felici di farvi sapere che i giocatori PC di Hitman 3 possono ora importare le location di Hitman e di Hitman 2 a nessun costo aggiuntivo». Per farlo dovrete fare login sul vostro account IO Interactive. Una volta fatto vi verranno mostrate le istruzioni da seguire e potrete revisionare gli account che dovete mettere in correlazione.

Una volta completata questa fase potrete, infine, riscattare i contenuti a cui avete diritto, per avere le mappe che avevate già in Hitman e in Hitman 2. Fatto anche questo, potrete accedere agli scenari degli episodi precedenti direttamente dall’interno di Hitman 3.

Il più recente videogame dedicato all’Agente 47 è disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Per la nostra video recensione potete fare riferimento a questo link.