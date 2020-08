Hitman 3 sceglie l’Epic Store (e svela la nuova ambientazione inglese)

Presentato l’11 giugno scorso in occasione del reveal dei giochi PS5, Hitman 3 sarà a tutti gli effetti la conclusione della cosiddetta “World of Assassination Trilogy”.

Il nuovo capitolo sarà infatti la missione più intima, oscura e personale dell’Agente 47, protagonista storico della serie.

Ora, è arrivata una conferma importante per chi aveva intenzione di provare il gioco su PC: Hitman 3 sarà un’esclusiva Epic Games Store, saltando così il catalogo Steam.

Ma non solo: un nuovo trailer svela l’ambientazione inglese Dartmoor, decisamente suggestiva e ricca di spunti narrativi (e non solo). Trovate il video poco più in basso, nel player dedicato.

La missione ambientata in Inghilterra (o quantomeno, una delle tante) si chiamerà The Thornbridge Mystery, incentrata su un misterioso delitto da risolvere. La location è contraddistinta da paesaggi collinari immersi in un clima cupo e piovoso (in perfetto stile british), con la Thornbridge Manor a fare da sfondo a questa vicenda che strizza l’occhio ai thriller alla Agatha Christie.

Ricordiamo anche che Hitman 3 sarà la conclusione della storia e che i toni generali dell’avventura saranno quindi piuttosto oscuri. La tecnologia Glacier di IOI permetterà un approccio all’azione decisamente variegato, aumentando la rigiocabilità del titolo.

Ma non solo: tutte le ambientazioni viste nei precedenti Hitman 1 e Hitman 2 (dalla città Parigi passando per le location della stagione finale) potranno inoltre essere importate e giocate all’interno del terzo capitolo senza costi aggiuntivi di sorta.

Infine, in un’intervista rilasciata a PlayStation Official Magazine, il game director Mattias Engström, Game Director del gioco, ha affermato che il titolo segnerà un altro grande passo in avanti per la tecnologia dello studio di sviluppo.

Nella nostra anteprima che trovate sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che «la nuova giovinezza di IO potrebbe tradursi, in realtà, nell’era della maturità: vedremo se sarà altrettanto anche per 47 e se questa uscita finale dell’esperienza sandbox che vive del ‘non sono stato io, è stato un incidente’ riuscirà ad arricchire ulteriormente una formula che senz’altro funziona.»

Hitman III è atteso su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC via Epic Games Store, e Stadia durante il mese di gennaio 2021.