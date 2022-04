Hironobu Sakaguchi farà altri giochi, ma ora deve finire Horizon Forbidden West

Hironobu Sakaguchi, creatore della saga di Final Fantasy, è una leggenda del mondo dei videogiochi. Da tempo si è ritirato ufficialmente dal settore, ma potrebbe tornare.

È noto che il game designer passi molto del suo tempo libero a giocare a Final Fantasy XIV (che potete trovare su Amazon), che apprezza particolarmente.

L’ultima opera di Hironobu Sakaguchi è stata invece Fantasian, un apprezzatissimo JRPG pensato per mobile, che avrà addirittura una Parte 2.

Un titolo che l’autore ha sviluppato pensando che fosse davvero il suo ultimo gioco, letteralmente la fantasia finale della sua carriera.

Nonostante le sue intenzioni, pare che Hironobu Sakaguchi avrà ancora qualcosa da dire nel mondo dei videogiochi.

Stando a quanto riportato da IGN US, ci potrebbero essere dei nuovi progetti in cantiere che coinvolgeranno il creatore di Final Fantasy.

Nel corso di una intervista rilasciata alla testata statunitense, Sakaguchi ha rivelato di essere stato avvicinato da almeno un paio di offerte per dei progetti, che sta prendendo in considerazione.

Questi videogiochi sono, allo stato attuale, solo dei progetti ideali, ma il designer non si è dimostrato restio all’idea di tornare nel settore:

«Sono ancora nelle fasi di pianificazione, quelle in cui decidiamo come verranno avviati gli affari e come verranno messi insieme i contratti. Perciò non ho iniziato realmente lo sviluppo, ma credo che lavorerò a qualcosa.»