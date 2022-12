High On Life ha già battuto ogni record su Xbox Game Pass, nonostante le polemiche

Il folle e divertente sparatutto High On Life, ideato dalla mente di Justin Roiland — co-creatore di Rick and Morty — ha avuto un debutto semplicemente sbalorditivo su Xbox Game Pass, conquistando fin da subito il pubblico e conquistando traguardi che sembravano irraggiungibili.

Ricordiamo che lo sparatutto in prima persona di Squanch Games è disponibile esclusivamente su console Xbox e su PC, ma è stato disponibile gratuitamente fin dal day one per tutti gli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate in sconto su Amazon): una strategia che, stando agli ultimi risultati, si è rivelata decisamente vitale per il successo del gioco.

Il titolo aveva creato molte discussioni per il suo utilizzo della IA per generare alcuni contenuti di gioco, ma tali discussioni sembrano non aver condizionato in alcun modo il parere del pubblico, portando High On Life a superare nelle scorse ore perfino Minecraft.

Dopo aver precedentemente raggiunto la vetta tra i titoli più giocati in Cloud, adesso lo sparatutto dell’autore di Rick and Morty è riuscito a conquistare perfino il riconoscimento di prodotto più giocato su Xbox tra tutte le produzioni presenti su Game Pass: un traguardo annunciato dalla stessa Microsoft nel blog ufficiale Xbox Wire.

High On Life è dunque diventato il miglior lancio su Xbox Game Pass di tutto il 2022, oltre a diventare di diritto il terzo miglior lancio di tutti i tempi sul servizio in abbonamento. Inoltre, come se non bastasse, è il più grande debutto di un gioco single player sulla piattaforma.

Insomma, Squanch Games e Justin Roiland hanno battuto ogni possibile record immaginabile e pensabile: Microsoft sottolinea che queste statistiche sono state calcolate basandosi sul totale di ore giocate nei primi 5 giorni dal lancio.

Mike Fridley, Studio Director e COO dello studio di sviluppo, ha ovviamente espresso tutto il suo entusiasmo per questi dati, sottolineando che questa è la prima volta che lanciano un gioco attraverso Game Pass e di essere entusiasti della risposta dei giocatori di tutto il mondo, elogiando anche il servizio in abbonamento per aver aiutato il team ad arrivare a quanti più utenti possibile.

Con o senza IA, il futuro di High On Life sembra dunque essere più radioso che mai e, chissà, potrebbe anche prevedere un sequel: se siete curiosi di scoprirne di più su questa folle avventura, vi abbiamo raccontato tutti i dettagli nella nostra recensione dedicata.