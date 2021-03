Death Stranding su Xbox? Grazie al nuovo browser Edge è possibile

Grazie al nuovo browser Edge che sarà disponibile a breve su Xbox si aprono diversi scenari inaspettati per gli utenti di casa Microsoft, compresa la possibilità di giocare Death Stranding.

Vi avevamo infatti già segnalato come Google Stadia fosse compatibile col browser e che grazie a questa mossa potrebbe riuscire a trovare una nuova sorprendente seconda giovinezza.

Come riportato da Video Games Chronicle, la compatibilità del browser di Xbox non sarebbe però finita qui: il nuovo Edge può infatti essere utilizzata in accoppiata con il servizio GeForce Now.

Questo significa quindi che gli utenti potranno sfruttare i propri titoli PC supportati dal servizio per giocarci con la comodità del cloud gaming sulla propria Xbox.

Il nuovo browser Edge sarà compatibile con GeForce Now e permetterà di giocare Death Stranding su Xbox

Tra i tanti titoli supportato dal servizio di Nvidia è disponibile anche Death Stranding, l’esclusiva PlayStation realizzata da Hideo Kojima ed uscita anche su PC che, grazie a questo metodo, potrà essere giocata dagli utenti Xbox.

Non sarebbe l’unico titolo che gli utenti potrebbero decidere di sfruttare: ad esempio si potrebbe giocare a Cyberpunk 2077 con il ray-tracing, nell’attesa che esca una versione specifica e migliorata per Xbox Series X.

Ricordiamo che GeForce Now è compatibile non solo con i giochi disponibili su Steam, ma anche con i titoli presenti su Epic Games Store.

Purtroppo le altre esclusive console PlayStation disponibili su PC, Detroit Become Human e Horizon Zero Dawn, non sono disponibili nel servizio ma se un giorno dovessero comparire potrebbe essere utilizzato questo stratagemma anche per entrambi.

Al momento questo sarebbe l’unico modo per poter giocare Death Stranding su Xbox, anche se un indizio presente sullo scaffale di Phil Spencer ha lasciato intendere che potrebbe arrivare una versione ufficiale.

Nel frattempo, Microsoft è duramente al lavoro per rinforzare il proprio catalogo di giochi su Xbox Game Pass, che dopo l’acquisizione di Bethesda potrebbe arricchirsi con i loro titoli.