Xbox ha una nuova mascotte, e proviene dal gioco del momento

Il nuovo gioco di Tango Gameworks, rivelato durante il Developer_Direct di pochi giorni fa, ha sicuramente lasciato il segno tra i fan di Xbox: stiamo parlando di Hi-Fi Rush, disponibile da pochi giorni.

Realizzato dal team autore anche di Ghostwire Tokyo (che trovate anche su Amazon), ha infatti sorpreso tutti durante la serata dedicata a Xbox e Bethesda, grazie al suo stile davvero unico.

Hi-Fi Rush si propone infatti come un vibrante rhythm action game, nel quale interpretiamo una rockstar ancora agli albori chiamata Chai, oggetto di strano esperimenti da parte di una misteriosa organizzazione criminale.

Ora, dopo che Hi-Fi Rush sta scalando le classifiche di vendita, sembra proprio che i fan siano concordi quasi all’unanimità che il gioco contiene quella che da molti è stata considerata la nuova mascotte Xbox.

Come riportato anche da Games Radar, l’adorabile gattino di Hi-Fi Rush è già stato incoronato dai fan come nuova mascotte di Xbox, senza passare dal via.

Il gioco stato lanciato solo all’inizio di questa settimana, ma è stato subito accolto con entusiasmo dai fan. Gli utenti di Reddit hanno infatti deciso che 808 – questo il nome del simpatico felino – può tranquillamente essere considerato la nuova mascotte di Xbox.

Il gatto avrebbe infatti scalzato personaggi del calibro di Cortana, cosa questa che dimostra già l’estrema popolarità del piccolo animale a quattro zampe.

Il post che trovate poco sopra ha già 1600 voti positivi al momento in cui scriviamo, mentre la sezione dei commenti sostiene pienamente la nuova posizione di 808 come mascotte di Xbox.

Alcuni paragonano il nuovo gatto al personaggio di Morgana di Persona 5 (ed è facile capire il perché), ma altri li rassicurano sul fatto che 808 è sicuramente un felino, mentre Morgana non lo è.

Se avete già giocato le prime ore di Hi-Fi Rush, conoscerete 808 come il simpatico gatto che si affeziona al nostro eroe Chai. Mentre vi trovate nell’area del nascondiglio, tra una missione e l’altra, potete giocare con il felino e persino accarezzarlo, il che ha portato a una certa popolarità su Twitter attraverso l’account “Can You Pet the Dog”.

Restando in tema, Hi-Fi Rush presenta un cameo delle versioni robotiche di alcuni storici personaggi di The Evil Within, con tanto di dialoghi su quanto il mondo sia malato e oscuro.

Il gioco prodotto da Shinji Mikami è stato mostrato durante il primo Developer_Direct di Xbox: se vi siete persi qualcuna delle novità dell’evento, eccoci con un bel recap completo di tutto quello che dovete sapere sugli annunci dello scorso 25 gennaio.