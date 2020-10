Heavy Rain 2 potrebbe farsi, presto o tardi

Quantic Dream è uno dei pochi studi di sviluppo di videogiochi a non aver mai realizzato un sequel in vita sua, ma presto o tardi potrebbe fare un’eccezione – magari proprio per il tanto desiderato Heavy Rain 2?

Heavy Rain è indubbiamente il gioco più popolare della software house francese, quella che ne ha consacrato il talento narrativo, e non è di certo una sorpresa che i giocatori ne chiedano di tanto in tanto un ritorno.

In un’intervista concessa a WCCFTech, David Cage, penna dietro tutti i giochi del team parigino, ha spiegato che «non ho un problema con i sequel, fintanto che ci sia qualcosa in più da dire sul mondo o sui personaggi».

«Fare sequel semplicemente perché sarebbero profittevoli non è mai stato nel nostro mindset. Comprendiamo totalmente che avere un marchio già noto ci farebbe risparmiare tante spese di marketing e alzerebbe l’awareness riguardo al titolo più facilmente perché ci sarebbero aspettative prestabilite. Tuttavia, per me, la sola ragione valida per lavorare ad un progetto che richiede quattro anni della mia vita è trovare un’idea che sento di dover realizzare a qualunque costo. Potrebbe suonare naïve detto da un CEO con 20 anni d’esperienza nell’industria, ma continuo a pensare che ogni progetto dovrebbe venire dal cuore».

C’è speranza, comunque, per un Heavy Rain 2 o forse più facilmente per un seguito di Detroit: Become Human, che ha un mondo più definito intorno alla vicenda centrale.

«Per ora non ho avuto altro da dire riguardo ai franchise che abbiamo creato, quindi è stato meglio lasciarli e muoversi su qualcosa di nuovo, ma questa non è una regola o un dogma. Potrei rivisitare uno dei nostri franchise un giorno, ma solo se dovessi sentire di avere qualcosa di nuovo da dire», ha aggiunto Cage.

Non è chiaro a cosa stia lavorando in questo momento Quantic Dream, dopo aver chiuso la lunga parentesi come team esclusivista di Sony per lavorare al suo primo progetto multipiattaforma.

L’ultima tappa dello studio è stato il lancio di Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human su PC.