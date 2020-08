Headset gaming HP Omen 800 a meno di 50€ su Amazon!

Aggiornamento 18 agosto: l’offerta sull’headset gaming HP Omen 800 è tornata disponibile, approfittatene subito per portarvi a casa questo modello di qualità ad un prezzo molto vantaggioso

Gli headset da gaming sono spesso quello che separa il giocatore dalla massima immersione possibile nel proprio titolo, che sia uno story-driven mozzafiato o un multiplayer da godersi insieme ai propri amici. Sceglierne uno adeguato potrebbe però a volte rivelarsi costoso, motivo per cui è sempre bene approfittare degli sconti che vengono proposti su ottimi prodotti: sconti come quello di cui gode ora HP Omen 800, che trovate su Amazon con un prezzo d’occasione.

Questo headset è rivestito in pelle sintetica, con dei padiglioni pensati sia per garantire l’isolamento acustico, sia per fare in modo che possiamo giocare in comodità anche in caso di sessioni molto lunghe. Il comfort è stato anche l’obiettivo del design dell’archetto leggero, che fa in modo che vi dimentichiate di indossare le cuffie.

Compatibile con PC e con tutte le piattaforme che supportano l’uscita audio con jack da 3,5 mm, come PlayStation 4 e Xbox One, l’headset ha due driver da 53 mm con frequenze che coprono un ampio spettro, da 20 Hz a 20 KHz. Le cuffie HP Omen 800 vantano anche il supporto all’audio multidirezionale: si tratta di una feature fondamentale per il gaming, che vi consente di individuare la provenienza dei suoni che sentite e di muovervi quindi di conseguenza.

Le cuffie dispongono di un microfono integrato, che potete estrarre all’occorrenza e che vi consente di utilizzare la chat vocale per interagire con i vostri amici nei videogiochi online. Nel cavo in resistente maglia intrecciata di circa un metro c’è anche una pulsantiera di comandi, che potete usare per la regolazione del volume durante le sessioni di gioco senza perdere il controllo sull’azione.

Le cuffie, ottima soluzione sia per i giocatori su PC che su console, hanno normalmente un prezzo di 69,99€, ma grazie allo sconto su Amazon potete acquistarle spendendo 46,99€. Si tratta di uno sconto di 21,18€, pari al 30% dell’abituale costo di listino e che vi offre uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

Stiamo aspettando di scoprire quando si terrà l’Amazon Prime Day, ad oggi fissato soltanto per il mercato indiano. Seguiteci per non perdervi la data non appena disponibile.

