Harley Quinn illustrata da Yoshitaka Amano (Final Fantasy) è uno spettacolo

Se conoscete la saga di Final Fantasy, non ci sono dubbi che conosciate anche Yoshitaka Amano, l’artista celebre per i concept art che danno base ai giochi di ruolo leggendari (e ai loro loghi) pubblicati e sviluppati da Square Enix.

Amano è celebre per il suo stile estremamente riconoscibile, che lo ha reso uno degli artisti più noti al mondo tra quelli che lavorano anche con i videogiochi: ecco perché Stephanie Phillips, scrittrice della serie a fumetti in uscita dedicata ad Harley Quinn, ha voluto condividere con evidente entusiasmo l’omaggio di Amano alla nota fanciulla del mondo DC.

L’artista giapponese, infatti, ha realizzato una copertina alternativa per la serie di fumetti, in cui è stato direttamente lui a illustrare Harley Quinn, ovviamente nel suo stile. Potete vedere l’immagine di seguito (e ingrandirla a piacimento), mentre nel tweet Phillips scrive «comunque, ecco la copertina del #1 realizzata da Yoshitaka Amano per Harley Quinn!», con tanto di emoji che esibisce gli occhi innamorati.

La copertina realizzata da Yoshitaka Amano per Harley Quinn

By the way, here's the full Yoshitaka Amano Harley Quinn #1 cover. 😍 pic.twitter.com/bJ8TKcaHpj — Stephanie Phillips (@Steph_Smash) December 17, 2020

Yoshitaka Amano non solo ha realizzato molti concept art per la saga Final Fantasy, ma è anche sempre e rigorosamente colui che immagina e firma il logo che accompagna gli episodi, che include – al di là del font abituale e del numero del capitolo – un dettaglio che richiama uno dei momenti/temi/protagonisti dell’opera, che si tratti di Yuna che esegue il Rito del Trapasso in Final Fantasy X o dell’iconica Meteor in Final Fantasy VII.

Nel logo dell’atteso Final Fantasy XVI Amano ha rappresentato Fenice e Ifrit, due invocazioni (potrebbero chiamarsi “eikon”, nel gioco) che sembrano scontrarsi tra di loro, con una palette di colori che richiama proprio quelli che utilizzò per il logo di FFX.