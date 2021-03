Halo Infinite, un attore ha svelato quando uscirà

Di Halo Infinite si sono perse le tracce da un po’ (nonostante una manciata di immagini rilasciate nelle scorse settimane), sebbene è cosa nota che il gioco sia attualmente in lavorazione con un’uscita prevista entro la fine dell’anno.

Ora, un attore che ha preso parte ai lavori del gioco si sarebbe lasciato scappare il mese di lancio dell’attesissimo nuovo capitolo della saga di Master Chief.

Durante il podcast Fadam and Friends (via GamesRadar+), Verlon Roberts è intervenuto per parlare dei suoi lavori, passati, presenti e futuri. Dopo un’ora e dieci minuti, la conversazione si è spostata poco sorprendentemente su Halo Infinite, tanto che Roberts ha candidamente dichiarato che il gioco “è ora previsto per la fine del mese di novembre di quest’anno“.

Roberts afferma di avere accesso a queste informazioni perché, come rivela nell’intervista, interpreta il personaggio dello Spartan Griffin in Halo Infinite, personaggio apparso in origine nel romanzo Shadows of Reach. Insomma, a quanto pare l’uomo si sarebbe lasciato sfuggire più informazioni del necessario.

Al momento in cui scriviamo, né Microsoft né gli sviluppatori di 343 Industries hanno commentato la notizia, sebbene è molto probabile che la finestra di lancio possa essere realmente quella di novembre 2021. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più: restate sulle nostre pagine, quindi.

Ricordiamo in ogni caso che il giornalista di Bloomberg Jason Schreier aveva di recente lasciato intendere che il nuovo Halo avrebbe potuto mancare l’uscita entro la fine del 2021, assieme ad altri due big come God of War Ragnarok e Starfield.

Halo: Infinite avrebbe dovuto vedere la luce al lancio di Xbox Series X|S, disponibili a fine 2020. Previsto anche su Xbox One, il gioco sarà cross-gen e supportato da Smart Delivery.