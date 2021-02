Halo Infinite si è davvero rifatto il look: nuove immagini e dettagli

A sorpresa, 343 Industries ha pubblicato un nuovo appuntamento del suo dietro le quinte dedicato ad Halo Infinite sul blog ufficiale Halo Waypoint, diffondendo così nuove immagini e dettagli sull’atteso ritorno della saga di Master Chief.

Considerando le polemiche che si erano generate lo scorso luglio in merito al comparto tecnico del gioco, il team di sviluppo ha rimarcato a più riprese di aver lavorato duramente per migliorarlo — e le nuove immagini diffuse in accompagnamento ai testi sono significative, in merito.

Due delle filosofie chiave del mondo di gioco che vivremo, hanno anticipato gli sviluppatori, saranno eredità e semplicità. L’intento, infatti, è quello di far sentire subito a casa i fan di Halo, ma l’obiettivo finale prevede anche di riuscire a realizzare degli scenari che siano in grado sia di colpire che di trascinare al loro interno con grande impatto e facilità.

«Con Halo Infinite volevamo riportare questa avventura di nuovo alle sue radici, per creare un’esperienza bella da vedersi che non sia sopraffatta da una complessità non necessaria, dove a prevalere siano la leggibilità e la composizione artistica manifesta» ha spiegato nel post Justin Dinges, a capo della direzione artistica per la campagna del gioco.

343 Industries ha anche confermato che il gioco proporrà diversi momenti della giornata, motivo per cui gli scenari dovranno essere “efficaci” a prescindere dalle condizioni e dalla direzione della luce, nei passati da giorno a notte.

Le nuove immagini sono state catturate su PC, riportano i dettagli che le accompagnano, e non ci è dato sapere quale fosse la sua configurazione. Potete valutarlo in prima persona negli screenshot che trovate in embed nel corpo di questo articolo.

Sui social non sono ovviamente mancati i confronti con le immagini che erano arrivate in precedenza, tra cui quelle del primo reveal.

before and after pic.twitter.com/2YMKmlSNmn

For those pointing out the new screenshots are from the PC build

The original reveal back in 2020 was also running on PC

— Benji-Sales (@BenjiSales) February 26, 2021