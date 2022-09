Halo Infinite potrebbe avere ancora un asso nella manica

Halo Infinite ha visto purtroppo un repentino calo di interesse, dopo un lancio tutto sommato all’altezza delle aspettative, nonostante gli scetticismi iniziali.

La saga di Halo ha infatti trovato nell’ultimo capitolo (che trovate su Amazon) un buon esponente, sebbene col passare dei mesi le cose siano andate un po’ scemando.

I fan si aspettavano infatti molte novità per Halo Infinite, ma quella più attesa alla fine è stata cancellata del tutto, cosa questa che ha creato non pochi malumori all’interno della fanbase.

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, potrebbe essere in arrivo una modalità inedita atta risollevare le sorti del gioco targato 343i.

Certain Affinity, lo studio che da tempo si dice stia realizzando una modalità battle royale per Halo Infinite, si sarebbe lasciato scappare un accenno al suo nuovo progetto.

Lo sviluppatore – che ha da sempre collaborato ai lavori sulla serie Halo fin dal secondo capitolo – dovrebbe essere all’opera su una nuova modalità di gioco per lo sparatutto Microsoft.

A febbraio, Certain Affinity ha rilasciato una dichiarazione per confermare che stava ‘approfondendo’ il suo rapporto con il titolare del franchise, ossia 343 Industries.

Ora, Paul Sams, dirigente dello studio, ha dichiarato che il progetto – ancora non annunciato – è in lavorazione da più di due anni, con quasi 100 persone che vi si si stanno dedicando.

«È qualcosa di grande e nuovo per il franchise. Ma non posso dire di più. È il nostro progetto più grande dei tre attualmente in corso. Ci stanno lavorando quasi 100 sviluppatori», ha spiegato Sams.

Certain Affinity ha recentemente lavorato a supporto di su una serie di altri progetti in qualità, come l’MMO New World di Amazon e l’imminente blockbuster Hogwarts Legacy di Warner Bros..

Infinite ha avuto difficoltà dal lancio, con ritardi per varie funzionalità e contenuti stagionali. La beta della modalità Forge arriverà finalmente l’8 novembre, prima della campagna online in cooperativa, in un periodo compreso tra il 2 novembre e il 7 marzo 2023.

Ricordiamo che di recente 343 Industries ha perso un membro molto importante del team, proprio nel momento più critico, nonostante abbia rassicurato sul fatto che Halo abbia un “futuro brillante”.