Halo Infinite, modder ricrea la mappa in Halo 5 ed il risultato è eccellente

Il modder “Blttserz” ha ricreato una parte della mappa di Halo Infinite in Halo 5 Guardians. Blttserz ha impiegato circa 48 ore in questo progetto e, come potete vedere dal filmato sottostante, il risultato finale è davvero notevole.

Inoltre, se volete provare l’esperienza in prima persona, non dovrete fare altro che cercare l’utente “Blttserz” in Halo 5 e scaricare la mappa “arrival”.

Here is the #HaloInfinite Gameplay demo built-in #halo5 Forge as a 4v4 Slayer map. Everything you see excluding the beam tower was built from the ground up within 48hrs of the Xbox showcase.

I just want a shot at joining 343's Forge team🙏🏼

Hope you enjoy! pic.twitter.com/6OPPd7N8vX

— INFINITE FORGES (@AlexRcreations) July 27, 2020