Halo, i caricamenti su Xbox Series X erano così veloci che rompevano il matchmaking

In un’intervista concessa al blog ufficiale Halo Waypoint, il producer Matt Hohl ha raccontato un curioso retroscena relativo allo sviluppo dell’upgrade di Halo: The Master Chief Collection su Xbox Series X e S.

Hohl ha ripercorso tutti i particolari dell’aggiornamento per la compilation, che sarà disponibile in una data a ridosso dell’uscita delle due console.

Una key art di Halo Infinite.

L’esponente di 343 Industries ha sottolineato come i 120fps ad una risoluzione massima di 4K (su X, 1080p su S) abbiano portato delle «sfide uniche» dal momento che «il lavoro da fare su Series X|S non è sempre lo stesso» rispetto al PC, dove tali caratteristiche sono già disponibili.

L’esperienza split-screen ha ricevuto miglioramenti sensibili sia nella campagna che nel multiplayer, così come è stato introdotto uno slider per il FOV e il matchmaking cross-generazionale.

Un aspetto migliorato drammaticamente rispetto alla versione console attuale è rappresentato dai caricamenti, resi così veloci dall’SSD e dalla Xbox Velocity Architecture che lo studio di Seattle ha dovuto prendere degli accorgimenti per evitare che rompessero il matchmaking.

«Non vedo l’ora che tutti possano provare questi tempi di caricamento», ha spiegato il produttore a proposito di Halo: The Master Chief Collection.

«Uno degli effetti collaterali delle nuove console è che il caricamento è così più veloce adesso che abbiamo dovuto assicurarci non rompesse il matchmaking».

Su questa dinamica lo sviluppatore è dovuto intervenire e non ha potuto lasciare che le cose funzionassero da sole come in un port 1:1, perché Xbox Series X|S erano semplicemente troppo veloci per come erano stati pensati i giochi in origine.

I titoli di Halo includeranno anche una grafica e un frame rate migliore a prescindere dai 120fps, così come un orizzonte visivo più vasto.

Un ottimo antipasto per quello che potremo aspettarci in Halo Infinite, che comprenderà anch’esso un multiplayer (gratuito) a 120fps.