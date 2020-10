Guerrilla e Kojima festeggiano l’anniversario di Death Stranding (con Aloy e Sam)

Death Stranding – l’ultimo e incredibile gioco creato da Hideo Kojima – è disponibile ormai da circa un anno: l’avventura di Sam Porter Bridges arrivò infatti l’8 novembre scorso, con il plauso (quasi) indiscusso della critica e del pubblico di tutto il mondo.

In vista del primo anniversario dall’uscita del titolo nei negozi, i ragazzi di Guerrilla Games – creatori di Horizon: Zero Dawn e relativo sequel attualmente in sviluppo – hanno deciso di condividere un sorprendente artwork di Kukiol che mostra i personaggi dei rispettivi franchise, Aloy e Sam, uniti mentre usano una teleferica identica a quella usata nel titolo di Hideo Kojima.

La trovate poco più in basso, direttamente dal tweet degli sviluppatori olandesi.

It's almost been one year since the release of Death Stranding! We love seeing your cross-over art with Horizon 😍 @KojiPro2015_EN 🎨 Fan art by Kukiol – https://t.co/hYGMAoEjAH pic.twitter.com/V8enjtzhaP — Guerrilla (@Guerrilla) October 30, 2020

La fusione tra i due giochi non è una coincidenza fine a se stessa: Death Stranding utilizza infatti proprio il Decima Engine di Guerrilla Games, sebbene il legame tra l’opera di Kojima e la software house non finisce qui: difatti, un buon numero di sviluppatori provenienti proprio dallo studio autore della saga di Killzone hanno partecipato attivamente allo sviluppo del gioco del buon Hideo.

Ricordiamo anche che Kojima Productions ha annunciato di aver dato il via ad un nuovo progetto dando anche ufficialmente il via a un’ondata di assunzioni per produrlo al meglio delle possibilità. Ma non solo: anche il compositore della colonna sonora di Death Stranding sarebbe al lavoro sul nuovo progetto (anche se forse è ancora troppo presto per parlarne).

Death Stranding è disponibile su PS4 e PC. Nella nostra recensione a cura di Stefania “Tahva” Sperandio vi abbiamo spiegato che il titolo «trasuderà, da ogni piccolo dettaglio, la personalità del suo autore, esattamente come chi legge un romanzo di Stephen King o vede un film di Quentin Tarantino sa cosa aspettarsi.»