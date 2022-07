Guerrilla dice addio a Killzone (e non solo), chiusi per sempre due episodi

Il tempo che passa, nel mondo dei videogiochi, si nota anche dal fatto che i giochi più vecchi vengono chiusi, e ora Guerrilla si adopera per staccare la spina ai suoi.

Perché ben prima della consacrazione con Horizon Zero Dawn, che potete trovare su Amazon, è stato Killzone il titolo più importante del team di sviluppo.

Una saga che è diventata famigerata per le demo del reveal di PlayStation 3, una delle storie più controverse di tutta l’industria videoludica.

Guerrilla aveva già detto addio al suo Killzone una volta, anni fa, chiudendo il sito ufficiale del franchise.

E ora, come riporta Polygon, è giunto il momento di staccare la spina ai server multiplayer degli ultimi Killzone, e non solo.

Guerrilla sta chiudendo tutti i server multiplayer online di Killzone Mercenary, Killzone Shadow Fall e RIGS: Mechanized Combat League ad agosto.

Tutte le modalità online, incluso il multiplayer, diventeranno ingiocabili il 12 agosto, mentre le modalità offline per questi giochi saranno ancora disponibili.

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available

— Guerrilla (@Guerrilla) July 22, 2022