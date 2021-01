Addio per sempre a Killzone? Sony chiude il sito ufficiale

Il futuro della serie Killzone potrebbe essersi fatto meno roseo del previsto. Il franchise di Guerrilla Games ha visto al lancio di PlayStation 4, nel 2013, l’uscita di Killzone: Shadow Fall, il suo più recente appuntamento, e da allora gli appassionati si sono domandati se e quando avrebbero visto l’arrivo di un nuovo capitolo.

Guerrilla Games ha poi concentrato i suoi sforzi su Horizon: Zero Dawn e attualmente sta dando i natali a Horizon: Forbidden West, il ritorno di Aloy e del suo futuro distopico, ma che ne sarà di Killzone? A quanto pare, probabilmente nulla. O, almeno, questo è quello che suggerisce il sito ufficiale del franchise, che è stato appena chiuso e oscurato da Sony.

Killzone: Shadow Fall fu uno dei giochi di lancio di PS4

Accedendo al dominio Killzone.com, infatti, si viene ora rimandati a una pagina con una nota ufficiale da parte di Guerrilla Games stessa, dove leggiamo:

Caro visitatore di Killzone.com,

il sito ufficiale del franchise Killzone è andato in pensione. Da qui in poi, i visitatori di Killzone.com saranno reindirizzati a PlayStation.com. Sebbene questo cambiamento non influenzi le modalità multiplayer online, le statistiche dei giocatori o i ranking di Killzone Mercenary o Killzone Shadow Fall, non sarà più possibile creare o gestire clan in Killzone Shadow Fall. Ci scusiamo per questo inconveniente. Grazie ai tanti fan di Killzone.com e ai visitatori che in tutti questi anni ci hanno dato il loro entusiasmo e il loro supporto. Con affetto,

Guerrilla

Difficile immaginare una mossa di questo tipo se ci fosse in cantiere a stretto giro un futuro ritorno di Killzone, quindi il sito ufficiale che «è andato in pensione» suggerisce che, almeno per il momento, non ci saranno novità significative – a meno che, in caso, non venga lanciato un sito il cui dominio corrisponderà esattamente al nome del nuovo gioco, con un cambio di strategia.

Horizon: Forbidden West arriverà in una data ancora da fissare su PS5 e PS4. Per tutti i dettagli sul gioco, fate riferimento alla nostra scheda dedicata.