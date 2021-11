Guerrilla Games annuncia GAIA Cast: novità domani

Sony sta preparandosi all’uscita Horizon Forbidden West, sequel delle avventure di Aloy sviluppato dal team Guerrilla Games e in uscita durante i primi mesi del prossimo anno.

Il seguito di Horizon Zero Dawn previsto su PS4 e PS5 farà capolino nei negozi a febbraio 2022, sperando non vi siano ulteriori ritardi sulla tabella di marcia (per non assolutamente non previsti).

Introducing GAIA Cast!

From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe.

Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEG

— Guerrilla (@Guerrilla) November 22, 2021