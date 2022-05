GTA Vice City in Unreal Engine 5 a confronto con le versioni originali

GTA Vice City è uno dei capitoli più amati del franchise Rockstar, tanto che qualcuno ha ben pensato di creare un fan remake in Unreal Engine 5 davvero strepitoso.

Se già l’ormai celebre GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo bomba) è entrato di diritto nella lista dei capitoli della serie più amati di sempre, l’avventura di Tommy Vercetti non è da meno.

Ora, mentre altri fan hanno immaginato nientemeno che un remake di GTA San Andreas in UE5, di recente è stato il turno di un rifacimento non ufficiale col potente motore grafico di Epic.

Vice City in Unreal Engine 5 ha infatti dimostrato come sarebbe il gioco nella next-gen, per un risultato davvero pazzesco. Ora, però, una nuova video comparativa mostra la differenza tra le tre versioni del gioco, incluse le due ufficiali Rockstar.

Lo youtuber TeaserPlay ha infatti pubblicato un video che mette a confronto i vari Grand Theft Auto Vice City, incluso il ‘suo’ remake in Unreal Engine 5.

Come ha dichiarato lo stesso autore, «ho usato Lumen per il rendering. Il mio scopo nel realizzare questo video era quello di mostrare quanto sia potente Unreal Engine 5 per la realizzazione di giochi sandbox.

E ancora, TeaserPlay ha anche ammesso che «volevo anche mostrare come dovrebbe essere la versione remaster di GTA Vice City».

Il risultato finale è spettacolare e sbaraglia senza ombra di dubbio il remaster originale di Vice City uscito nella recente GTA Trilogy Definitive Edition, purtroppo inizialmente non all’altezza delle aspettative. Poco sotto, la video comparativa.

Ovviamente al momento non è prevista alcuna versione giocabile di GTA Vice City in Unreal Engine 5, sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire.

Tempo fa è stato in ogni caso il turno anche di GTA Vice City 2, una mod realizzata da RevTeam che mira a ricreare interamente le avventure di Tommy Vercetti.

Restando in tema Unreal Engine, avete visto che un altro fan ha invece dato via a una versione in UE5 di Cyberpunk 2077 davvero strepitosa dal punto di vista tecnico.

Infine, anche Dino Crisis è stato reimmaginato nello splendore del nuovo motore grafico di Epic, per un risultato realmente ottimo.