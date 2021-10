GTA V sparito: un big guadagna tutte e tre le posizioni della classifica

Ottobre è ormai entrato nel vivo, dando così ufficialmente il via a una stagione videoludica realmente sorprendente. Di riflesso, la classifica software italiana settimana vede GTA V perdere la prima posizione.

Durante l’estate solo FIFA 21 era riuscito a spodestare sua maestà Grand Theft Auto V dal trono, cosa che ora è nuovamente accaduta grazie a un altro titolo calcistico.

E se la scorsa settimana il titolo Rockstar era stato battuto anche da un’esclusiva PS5 di un certo peso, ora è il turno di un gioco in grado di ottenere tutte e tre le posizioni del podio.

A poco è servita anche indiscrezione legata al trailer di GTA V in versione next-gen, che a quanto pare nasconderebbe l’ambientazione del prossimo e misterioso GTA 6.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 39 | 27 settembre – 3 ottobre 2021 pic.twitter.com/FE0iZ8s6zz — IIDEA (@IIDEAssociation) October 11, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

In prima posizione troviamo FIFA 22 in versione PlayStation 4, ultimo capitolo della nota serie sportiva targata Electronic Arts.

Le sorprese non finiscono qui, visto che anche il secondo e il terzo posto sono tutti per FIFA 22: la medaglia d’argento va infatti all’edizione PS5 del gioco, mentre il bronzo lo ottiene la versione per console Xbox.

Incredibile ma vero, anche per quanto riguarda la classifica PC FIFA 22 ottiene la prima posizione indiscussa, portando quindi a casa un poker d’assi niente male.

Seconda posizione per La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra, l’action RPG sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment.

Terzo posto per Nier Automata, il celebre titolo d’azione sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix che non ha certo bisogno di presentazioni.

Parlando ancora di GTA, avete letto che Rockstar ha da poco alzato il sipario sulla remastered dei tre capitoli classici dell’era a 128-bit?

Vero anche che lo sviluppatore ha dichiarato che rimuoverà i tre classici originali da tutti gli store digitali, rendendoli accessibili solo tramite la suddetta Trilogy.

Ma non solo: GTA V ha appena dato il benvenuto alla bambola mortale di Squid Game, lo show di Netflix che sta riscuotendo un successo inaudito proprio in queste settimane.