GTA V, è meglio la versione PS5 o PC moddata? Il video confronto

Le versioni next-gen di GTA V sono finalmente arrivate: la nuova edizione del classico Rockstar è infatti disponibile a partire dalla giornata di oggi su PS5 e Xbox Series X|S.

Il quinto capitolo della saga è disponibile quindi anche per le piattaforme di attuale generazione, dopo aver sbancato nelle precedenti generazioni.

Nonostante qualche problema legato al trasferimento dei salvataggi, il gioco sembra comunque aver messo d’accordo quasi tutti, non senza le solite lamentele dei fan più attenti.

Se i primi confronti hanno sottolineato le differenze grafiche tra le versioni per console Sony, è ora il turno del paragone tra la versione PS5 e le edizioni PC con e senza mod.

Come riportato da DSO Gaming, i canali ‘GameV’ e ‘rampage TV’ hanno condiviso video che confrontano la versione PS5 Enhanced Edition di Grand Theft Auto V con la versione PC liscia e con mod, dandoci un’idea delle differenze visive tra queste due versioni.

Il primo video confronta la versione PS5 con l’edizione PC base a impostazioni Ultra: nonostante la prima appaia superiore, per essere una Enhanced Edition si tratta comunque di una superiorità non troppo marcata.

Trovate il filmato poco sotto:

Il secondo video confronta invece la versione PS5 con l’edizione PC che usa la notevole e decisamente performante NaturalVision Evolved Mod.

A quanto pare, la versione PC sembra più nitida e migliore rispetto alla versione Sony, specie per quanto riguarda gli ambienti innevati.

Trovate il filmato nel player sottostante.

Confronti a parte, l’offerta proposta da Rockstar Games su PS5 mette in vendita la versione next-gen a un prezzo davvero basso.

Ma non solo: è possibile giocare con al quinto capitolo della serie anche in modalità portatile, tanto che una clip video mostra GTA V in azione su Steam Deck.

Infine, un altro video confronto prende in esame le edizioni PS5 e PS4 del capolavoro di Rockstar Games, sottolineandone stavolta i tempi di caricamento.