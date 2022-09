GTA 6 sarebbe già costato 2 miliardi di dollari, secondo l’hacker autore del leak

Continuano ad arrivare nuove informazioni dal clamoroso leak che ha colpito Rockstar Games e il suo GTA 6: questa volta sarebbe stato già svelato il budget previsto per la produzione, che sarebbe semplicemente impressionante.

L’erede di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) è stato infatti vittima di un grave attacco hacker, in seguito al quale sono trapelate online numerosi video gameplay e immagini, ancora naturalmente non pronti per essere mostrati al grande pubblico.

L’hacker che ha leakato GTA 6 sarebbe già stato arrestato, ma questo non avrebbe affatto fermato l’arrivo di nuove informazioni, questa volta arrivate però da un gruppo ransomware contattato dallo stesso autore del leak.

Secondo quanto riferito infatti dall’account Twitter vx-underground, specializzato nella segnalazione di malware e gruppi ransomware (via Dexerto), sembra che uno di questi gruppi sia stato contattato dall’hacker con l’obiettivo di rivendere loro il codice sorgente, salvo poi fare improvvisamente marcia indietro e facendoli infuriare.

Per questo motivo, il gruppo ransomware avrebbe deciso di far trapelare pubblicamente i messaggi privati inviati, nei quali l’hacker sosterrebbe di aver scoperto che GTA 6 è in sviluppo dal 2014 e che sarebbe costato fino a questo momento ben 2 miliardi di dollari.

The person responsible for the Rockstar & Uber breach has angered a group of ransomware Threat Actors

They state he initiated conversations on selling access, but in the midst of negotiations burned access

He claimed to have access to Kone, Bank of Brasil, Take2Games & DoorDash pic.twitter.com/2RPZ6LtZMr

— vx-underground (@vxunderground) September 24, 2022