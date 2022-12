GTA V non si ferma e ci offre, gratis, la vera Beverly Hills (grazie ai fan)

GTA 6 è stato confermato da Rockstar qualche tempo fa, ma nell’attesa c’è chi sta ancora lavorando sodo su GTA V, inserendo ogni tipo di contenuto possibile e immaginabile.

Il classico di Rockstar Games che è di recente arrivato anche sull’attuale generazione, con un porting che trovate su Amazon, continua infatti ad offrire spunti ai fan, spesso realmente sorprendente.

Del resto, in tempi non sospetti abbiamo visto GTA V con il classico trattamento pieno di mod diventare next-gen, come ammirato solo qualche settimana fa.

Quindi, mentre la community sta riempendo di mod di ogni tipo il gioco, è ora il turno di un nuovo contenuto dei fan che aggiunge la vera città di Beverly Hill.

Come riportato anche da DSO Gaming, Adnr Studio ha rilasciato una nuova mod per Grand Theft Auto V che mira a portare nel titolo targato Rockstar la città di Beverly Hills.

Questa mod presenta texture tratte dai luoghi reali di Beverly Hills, aggiungendo al gioco nuove architetture e nuovi interni. Ecco le caratteristiche principali:

Negozi di Rodeo Drive

Insegna di Beverly Hills

Sonya Dakar

Cartelloni pubblicitari multipli reali

Insegne multiple reali

Altri negozi reali sulla strada per Santa Monica

L’hotel Beverly Hilton, compreso l’atrio accessibile

Interno di Ferrari Beverly Hills

Interno di Beverly Hills BMW

Interni di Heroes Motors

Interno del ristorante Subway

Interno di LA Fitness

Altre architetture nell’area di Beverly Hills

È possibile scaricare la mod da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita, mentre poco sotto trovate anche un video che la mostra in azione.

Restando in tema, Grand Theft Auto V che gira a 16K su una GeForce RTX 4090, ovviamente moddato, è uno spettacolo assolutamente da vedere al più presto.

Ma non solo: per ingannare l’attesa di GTA 6 potete anche ricorrere alla versione brasiliana di Grand Theft Auto che non sarà chissà che, ma perlomeno ci mette tutto l’impegno necessario.

Infine, se vi state chiedendo quando verrà mostrato Grand Theft Auto 6, qualcuno potrebbe aver rilasciato la risposta che desideravate.